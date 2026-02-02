Kanslichef
Fritidsforum riksförbundet Sveriges fritidsgårdar och mötesplatser / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fritidsforum riksförbundet Sveriges fritidsgårdar och mötesplatser i Stockholm
Fritidsforums söker Kanslichef
Vill du stärka ungas inflytande och delaktighet?
Vi söker en Kanslichef & Förbundssekreterare till Fritidsforum - Sveriges fritidsgårdar och mötesplatser, en idéburen, ideell organisation som arbetar för att främja ungas egenorganisering och inflytande inom den öppna fritidsverksamheten.
Om Fritidsforum
Fritidsforum är en idéburen riksorganisation som arbetar för jämlikhet, inkludering och ungas rätt till inflytande över sin fritid. Vi stärker ungas egenorganisering genom utbildningar, nätverk och projektstöd, samt erbjuder kurser för både unga och ungdomsarbetare. Vi verkar för kvalitetsutveckling av fritidsgårdar och mötesplatser, och främjar långsiktiga relationer, erfarenhetsutbyte och professionell utveckling - både nationellt och internationellt.
Om rollen
Som Kanslichef & Förbundssekreterare har du en central roll i att leda och utveckla vårt förbund. Du arbetar nära förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott och bistår med strategiskt och administrativt stöd för att säkerställa organisationens långsiktiga stabilitet och tillväxt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Övergripande ansvar för förbundets budget och budgetuppföljning och finansiering.
• Förberedelse av underlag inför arbetsutskottets och förbundsstyrelsens möten.
• Stödja förbundsordföranden med anteckningar, dagordningar och underlag för bland annat debattartiklar, uttalanden och policydokument samt externa möten.
• Ansvara för att upprätthålla och stärka medlemsunderlaget långsiktigt.
• Säkerställa en väl fungerande kansliverksamhet och arbetsledning.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt och administrativt arbete inom ideell sektor, gärna i en ledande roll. Du är en person som brinner för ungas inflytande och delaktighet och vill arbeta för att stärka deras möjligheter till organisering.
Kvalifikationer:
• Högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av ekonomisk styrning och budgetansvar.
• Erfarenhet av organisationsutveckling och ideellt engagemang.
• God förmåga att skriva och formulera underlag för styrelsearbete, debattartiklar och policydokument, externa möten.
• Förståelse för den öppna fritidsverksamheten och ungas organisering.
Personliga egenskaper:
Positiv och engagerad - du drivs av att hitta lösningar och möjligheter.
Strategisk och påläst - du har en förmåga att se helheten och arbeta långsiktigt.
Ödmjuk och lyhörd - du trivs med att samarbeta och bygga relationer.
Kreativ och initiativrik - du ser möjligheter där andra ser hinder.
Praktisk information
• Omfattning: Heltid
• Placering: Stockholm
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Visstidsanställning 1 år med möjlighet till förlängning.
Kollektivavtal: Fremia
Fremias kollektivavtal
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast
20/2 till fritidsforum@kansli.se
Har du frågor? Kontakta Mediha Pir Hosseinian, förbundsordförande och ansvarig för rekrytering till Mediha.ahmadi@fritidsforum.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: kansli@fritidsforum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fritidsforum Riksförbundet Sveriges Fritidsgård
Industrigatan 4a (visa karta
)
112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Fritidsforum riksförbundet Sveriges fritidsgårdar och mötesplatser Jobbnummer
9718016