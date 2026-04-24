Kansliadministratör till anstalten Täby
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om VO Stockholm Östs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kanslist till administrationen på anstalten Täby. Administrationen är en servicefunktion där du kommer att vara den som arbetar med klientärenden genom registrering och expediering av klienthandlingar såsom beslut, domar med mera. Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar och hantering av myndighetens inkommande mail. Utöver vanligt förekommande administrativa uppgifter kommer du kunna arbeta brett i rollen med bland annat underlag för strafftider för beslut om frigivning, kassahantering och intagnas ekonomi. I rollen som kansliadministratör har du tät kontakt med externa aktörer och representerar Kriminalvården gentemot samarbetspartners och allmänhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls. Arbetsuppgifternas art tillåter inte distansarbete.Kvalifikationer
Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen och därför krävs det att du är noggrann, strukturerad och stresstålig. Vi söker dig som är strukturerad, kvalitetsmedveten och kan göra rätt prioriteringar samt är van att tidvis arbeta i ett högt tempo. Arbetet som administratör är en servicefunktion och kräver att du har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga anställda på anstalten samt med andra aktörer inom och utanför myndigheten.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet av administration från offentlig verksamhet som Kriminalvården bedömer relevant för tjänsten
God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
Vi ser det som meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi eller annan utbildning som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet av diarieföring och arkivering från arbete på kansli i offentlig verksamhet
Goda kunskaper i Platina
Goda kunskaper i KVR
Goda kunskap inom verkställighetskontrollÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
http://kriminalvarden.varbi.com
Sjöflygvägen 39 (visa karta
)
183 62 TÄBY Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Stockholm, VO Stockholm Öst, A Täby Jobbnummer
9873101