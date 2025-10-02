Kallskänka storkök
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Charlottendals catering söker ett köksbiträde/kallskänka med god erfarenhet av yrket eller med liknande erfarenhet. Du kommer arbeta nära ytterligare en kallskänka och det finns goda möjligheter till att framöver bli teamleader och därmed ha huvudansvaret för att arbetet utförs på rätt och effektivt sätt.
Charlottendals catering levererar mat till förskolor och skolor i Stockholms län. Vi har vårt produktionskök i Bagarmossen varifrån arbetet sker och leveranserna utgår ifrån. Vi levererar mat till ett 30- tal förskolor om totalt ca 1400 portioner. Vårt fokus är att leverera goda, varierade och hälsosamma måltider till våra kunder.
Vår kost ska vara varierad och smakrik. Den ska se tilltalande ut och väcka barnens nyfikenhet. Vi erbjuder allt från svensk husmanskost till kost inspirerad från andra länder. Naturligtvis tar vi till oss våra kunders önskemål och försöker anpassa rätterna därefter.
Din roll som köksbiträde/kallskänka är en viktig del av vårt team. Du ansvarar för att förbereda grönsaker samt packa dem i olika lådor inför leverans.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
Ansvara för att förbereda och packa grönsaker och övriga tillbehör till salladsmenyn.
Assistera med att processa råvaror till kockarna.
Vid behov assistera kocken vid enklare matlagning.
Tillsammans med kollega ansvara för att planera en salladsmeny veckovis.
Tillsammans med kollega ansvara för planering av inköp till salladsmenyn.
Vi söker dig med:
Tidigare erfarenheter inom arbete som kallskänka eller med annan meriterande erfarenhet av att processa en stor mängd grönsaker.
God erfarenhet av liknande arbete med större mängder råvaror.
God förmåga att arbeta i team samt ta och ge instruktioner till kollegor.
God förmåga att hantera stress samt vara effektiv.
Du har god förmåga att kommunicera på svenska.
Du är flexibel och har god förmåga att anpassa dig till rådande omständigheter.
Din arbetstid är från ca 09:00-16:30
Uppfyller du samtliga kriterier som köksbiträde på Charlottendals catering?
Då är du varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: tomsvardh@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Charlottendals Catering AB
(org.nr 559404-1559), http://www.charlottendalscatering.com
Svartågatan 5 (visa karta
)
128 45 BAGARMOSSEN Jobbnummer
9538250