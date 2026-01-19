Kablagemontör
Vi söker nu kablagemontörer till spännande uppdrag i Norra Stockholm!Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Kunden är ett etablerat tekniskt bolag som tillverkar och levererar elektriska system och lösningar till industriella kunder. De arbetar med hög precision och kvalitet i en modern produktionsmiljö.Om tjänsten
Som kablagemontör kommer du att arbeta med montering av kablage och kabelstammar enligt ritning, arbetsinstruktion och elschema. Arbetet sker i en modern och organiserad produktionsmiljö i norra Stockholm där noggrannhet och kvalitet är centralt.
Du kommer bland annat att:
Skala, kapa och märka kablar
Montera kontakter, kabelskor och ledningar
Arbeta med krimpning, lödning och dragavlastning
Dokumentera arbetet enligt gällande processer
Tjänsten är på heltid och inleds med provanställning.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av kablage- eller elmontage. Du har ett noggrant arbetssätt och ett tekniskt intresse. Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av kablageproduktion eller elmontering - krav
Flytande svenska i skrift och tal - krav
Förmåga att läsa och tolka elritningar och arbetsinstruktioner
Vana av att arbeta med händerna
God känsla för detaljer
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet är meriterandeÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare safia.jaouhari@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar vi med Kraftsam Rekrytering och Bemanning.
Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
