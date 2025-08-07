Kablagemontör
2025-08-07
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
Är du snabb, noggrann och gillar att arbeta med händerna? Vill du bli en del av ett växande företag där du har möjlighet att utvecklas i en roll med omväxlande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade kollegor.
Då kan det vara dig vi söker! Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Vi söker nu en montör till vår produktion på dagtid. Du kommer att arbeta med montering av kablar och komponenter.
Arbetet kräver god finmotorik då det är mycket små komponenter.
flinka fingrar, god noggrannhet, tekniskt intresse och en vilja att lära. Dina arbetsuppgifter
Tillverkning och montering av kablar, kablage och elektriska komponenter
Kvalitetskontroller
Packning och färdigställande av produkter
Läsa och följa ritningar/instruktioner
Vi söker dig som:
Är noggrann, snabb och har ett öga för detaljer
Behärskar svenska i tal och skrift. Engelska är meriterat.
Trivs med att arbeta självständigt och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Ett stabilt jobb i ett väletablerat företag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: andreas.martinsson@kablageteknik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kablageteknik Sverige AB
(org.nr 559454-1459)
Fabriksvägen 3 (visa karta
)
372 52 KALLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andreas Martinsson andreas.martinsson@kablageteknik.se Jobbnummer
9449325