Jurist, vikariat
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker dig som vill ha nya utmaningar och ta chansen att utvecklas hos en stor arbetsgivare, samtidigt som du bidrar med ny kunskap och nya perspektiv. Hos oss har du stora möjligheter att bredda din kompetens, skapa nätverk och samarbeta med kompetenta kollegor.
Om jobbet
Linköpings universitet bedriver både utbildning och forskning inom flera vetenskapliga områden och samarbetar med många externa parter, både nationellt och internationellt. Som jurist vid universitetet är du en viktig del i en spännande organisation där gränsöverskridande forskning och innovativa utbildningar ständigt pågår. Du kommer att arbeta med många utmanande och komplexa frågor inom både det civilrättsliga och förvaltningsrättsliga området och det finns stora möjligheter att både bredda och fördjupa sig inom olika rättsområden.
Nu söker vi en vikarie under en period för arbete med bl.a. förvaltningsrättsliga frågor, offentlighet- och sekretess och högskolerätt. Andra rättsområden som kan bli aktuella är exempelvis immaterialrätt, dataskydd, avtalshantering och avtalsförhandling.
Om dig
Vi söker dig som har en svensk juridisk eller affärsjuridisk masterexamen (exempelvis en jur.kand.). Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska samt behärska relevanta digitala verktyg.
Det är meriterande om du har arbetat med frågor inom förvaltningsrätt, högskolerätt, offentlighet- och sekretess, dataskydd eller immaterialrätt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av och goda kunskaper inom avtalsförhandling och avtalsrätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Rollen ställer höga krav på initiativkraft, analytisk förmåga, ett gott omdöme och på att du kan skapa respektfulla och goda relationer. Vidare kräver den att du pedagogiskt kan förmedla innehållet i gällande lagar och regelverk. Det är en förutsättning att du är strukturerad och noggrann samt kan arbeta självständigt och driva dina egna ärenden inom givna tidsramar med bibehållen effektivitet och kvalitet. Du behöver vara ambitiös, ha god samarbetsförmåga och en hög servicenivå samt en vilja att dela med dig av dina kunskaper till medarbetare både inom och utanför enheten.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Juristenheten inom Rätts- och ledningsstödsavdelningen vid universitetets centrala förvaltning. Avdelningen utvecklar arbetet inom sitt ansvarsområde och bidrar till att säkerställa en rättsligt effektiv och kvalitetssäkrad organisering och drift av universitetets lag- och avtalsstyrda verksamheter. Inom avdelningen finns även Dokument- och arkivenheten och Ledningskansliet. Juristenheten leds av enhetschefen och består av tio jurister som tillsammans bidrar med rådgivnings-, gransknings- och utbildningsverksamhet inom flertalet rättsområden.
Mer information om LiU finns på vår hemsida www.liu.se
Om anställningen
Vikariat på heltid till och med den 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
Placeringsort Linköping.
Tillträde så snart som möjligt.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27 oktober 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
