Jurist sökes - distansjobb
Perido AB / Juristjobb / Gävle Visa alla juristjobb i Gävle
2025-10-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Gävle
, Hofors
, Söderhamn
, Östhammar
, Hedemora
eller i hela Sverige
Har du minst tre års arbetslivserfarenhet som jurist och vill bidra med din juridiska kompetens i en samhällsviktig verksamhet? Hos vår kund får du möjlighet att arbeta brett med allt från personuppgifts- och upphovsrätt till EU-reglering, förvaltningsrätt och avtalsrätt - antingen tillsammans med engagerade kollegor i Gävle eller helt på distans från valfri ort. Det som passar dig bäst!Publiceringsdatum2025-10-15Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en jurist till vår kund, en statlig myndighet vars arbete bidrar till samhällsplanering, hållbar utveckling och rättssäker fastighetsinformation. Tjänsten är placerad i Gävle, där det är valfritt att arbeta på kontoret eller på distans.Arbetsuppgifter
Som jurist på myndigheten kommer du att arbeta med frågor om personuppgifter, upphovsrätt, legalitetsfrågor, EU:s utvecklingen av regleringen av datafrågor (inte enbart personuppgifter) och myndighetssamverkan och därtill närliggande rättsområde exempelvis förvaltningsrätt och avtalsrätt. Rollen är en tillfällig resursförstärkning och de exakta arbetsuppgifterna kommer att fastslås under arbetets gång.
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
genomföra ekonomiska utredningar, uppföljningar och analyser
analys av verksamhetsinformation och ekonomiska resultat
sammanställa rapporter
ta fram prognoser kopplade till verksamheten
ta fram riktlinjer för budgetarbete
genomföra budgetarbete och budgetuppföljning
servicefunktion med en till ledningen stödjande och rådgivande funktion
arbete i förekommande ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma
fl.)
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en god analytisk förmåga och lätt att sätta dig in i komplexa juridiska frågor. Du är noggrann, strukturerad och har förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, ta initiativ och samtidigt samarbeta väl med kollegor från olika delar av organisationen. Du uttrycker dig tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, och har en god förståelse för hur juridiken samspelar med verksamhetens behov och mål.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Jur kand., juristexamen eller likvärdig utbildning
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som jurist
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2025-12-31, med möjlighet till förlängning. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35494 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9558497