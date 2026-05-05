Jurist
2026-05-05
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Nu söker vi en jurist för arbete med de rättsliga frågor som hanteras av universitetets juristenhet och med särskild tyngdpunkt på avtal och förhandling.
Vi söker dig som vill ha nya utmaningar och utvecklas hos en stor arbetsgivare, samtidigt som du bidrar med ny kunskap och nya perspektiv. Hos oss har du stora möjligheter att bredda din kompetens, skapa nätverk och samarbeta med skickliga kollegor.
Om jobbet
Linköpings universitet bedriver både utbildning och forskning inom flera vetenskapliga områden och samarbetar med många externa parter, både nationellt och internationellt. Som jurist vid universitetet är du en viktig del i en spännande organisation där gränsöverskridande forskning och innovativa utbildningar ständigt pågår. Du kommer att arbeta med många utmanande och komplexa frågor inom framför allt det civilrättsliga området med stora möjligheter att både bredda och fördjupa sig inom olika rättsområden.
Anställningen är framför allt inriktad mot avtalshantering och avtalsförhandling, men även andra förekommande rättsområden kan bli aktuella. För att lyckas med arbetsuppgifterna krävs att du har förmåga att sätta dig in i och förstå de olika sammanhang och förutsättningar som universitetet har att förhålla sig till och verkar inom.
Om dig
Vi söker dig som har en svensk juridisk eller affärsjuridisk masterexamen (exempelvis en jur.kand.) och som har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från offentlig eller privat sektor. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska samt behärska relevanta digitala verktyg.
Det är meriterande om du har affärsrättslig profil på din utbildning eller har erfarenhet av och goda kunskaper inom avtalsförhandling och avtalsrätt. Det är även meriterande om du har arbetat med säkerhetsrelaterade juridiska frågor och frågor inom dataskydd, förvaltningsrätt, högskolerätt, offentlighets- och sekretessfrågor eller immaterialrätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Rollen ställer höga krav på initiativkraft, nyfikenhet, analytisk förmåga, ett gott omdöme och på att du kan skapa respektfulla och goda relationer. Vidare kräver den att du pedagogiskt kan förmedla dina bedömningar i olika juridiska frågor. Det är en förutsättning att du är strukturerad och noggrann samt kan arbeta självständigt och driva dina egna ärenden inom givna tidsramar med bibehållen effektivitet och kvalitet. Du behöver vara ambitiös, ha god samarbetsförmåga och en hög servicenivå samt en vilja att dela med dig av dina kunskaper till medarbetare både inom och utanför enheten.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Juristenheten inom Rätts- och ledningsstödsavdelningen vid universitetets centrala förvaltning. Avdelningen utvecklar arbetet inom sitt ansvarsområde och bidrar till att säkerställa en rättsligt effektiv och kvalitetssäkrad organisering och drift av universitetets lag- och avtalsstyrda verksamheter. Juristenheten bidrar med rådgivnings-, gransknings- och utbildningsverksamhet inom flertalet rättsområden, inklusive ett stort antal avtalsförhandlingar.
Mer information om LiU finns på vår hemsida http://www.liu.se
Om anställningen
Tills vidare. Heltid.
Placeringsort Linköping. Arbetet förutsätter hög tillgänglighet och fysisk närvaro på arbetsplatsen med möjlighet till distansarbete i viss omfattning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-05-05Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 26 maj 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Enhetschef
Anna Maria Lindberg anna.maria.lindberg@liu.se 013 - 28 27 18 Jobbnummer
9891563