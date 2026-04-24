Jureskogs Skövde Sommarpersonal
Kom och jobba med oss på Jureskogs i Skövde!
Vi söker dig som vill vara med och förändra synen på snabbmat. Är du en burgareälskare som delar vår tro på att enkelt, gott och roligt också kan vara bäst för dig, miljön och djuren? Då är du den vi letar efter! Vi vill att det ska finnas godhet i gott, och det präglar allt vi gör på Jureskogs.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats där kultur och samarbete står i fokus - vi kallar det "High Five-kulturen".
Möjligheten att arbeta med högkvalitativ snabbmat och bidra till en bättre bransch.
En rolig och dynamisk miljö där din inställning är viktig.
Utvecklingsmöjligheter inom restaurangbranschen.
Vem är du?
Du älskar mat och att ge service i världsklass.
Du har en positiv inställning och trivs med att arbeta i team.
Du är flexibel och kan hantera ett högt tempo.
Du delar vår passion för att skapa en schysstare snabbmat och god stämning, både för gäster och kollegor.Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Tillaga våra omtyckta burgare.
Leverera en utmärkt gästupplevelse genom engagerad service.
Upprätthålla en ren och inbjudande restaurangmiljö.
Aktivt bidra till vår unika "High Five"-kultur.
Arbetstider:
Arbetstiderna är varierande och innefattar både dagar, kvällar och helger.
Hos oss får du chansen att vara en del av ett företag som brinner för att göra skillnad i snabbmatsbranschen. Allt börjar med människorna som jobbar här och hur vi jobbar ihop. Vi ser fram emot att välkomna dig till Jureskogs i Skövde!
Ansök mellan 9 april 2026 och 19 april 2026 kl. 23:59 (Europe/Stockholm)
Förmåner
Personalrabatt
Family and friends rabatt
Möjligheter till utveckling och ökat ansvar
Pension och försäkringar enligt kollektivavtal
En arbetsplats där alla är välkomna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
(org.nr 559102-5357), https://jureskogs.se
Hultasjögatan 7 (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Arbetsplats
Jureskogs Skövde Kontakt
Distriktchef
Emelie Bylund emelie.bylund@jureskogs.se Jobbnummer
9875253