Junior Utvecklare till Försvarsindustrin

Vill du bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? Denna roll är perfekt för dig som vill ta nästa steg i karriären då du kommer till en organisation som arbetar med högteknologiska produkter och där du kan lära av seniora kollegor. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:Vår kund är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Nu söker vi efter en duktig junior mjukvaruutvecklare för att utöka ett av bolagets mest spännande avdelningar som jobbar med framtidsprojekt. Rollen fattar programmering i C++, Python och Rust samt kravarbete, testning och dokumentation. För den intresserade finns det möjlighet att bredda sig och utvecklas mot flera olika områden, till exempel systemarbete, arkitektur eller hårdvara.
VI SÖKER DIG SOM:Har en för tjänsten relevant högskole- eller civilingenjörsexamen, till exempel datavetenskap, mjukvaruteknik, informationsteknik eller liknande
Har goda programmeringskunskaper, gärna i C++ och Python
Minst ett års arbetslivserfarenhet från mjukvaruutveckling
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
I denna rekrytering kommer det läggas stor vikt vid personlig lämplighet. För att du skall passa in och trivas i rollen ser vi att du har ett stort tekniskt intresse och ett driv för att utvecklas. Vi tror att du är en nyfiken och kommunikativ lagspelare och då du ofta samarbetar med teammedlemmar och andra avdelningar behöver du också vara trygg i att söka kontakt med andra och driva dina egna frågor.
OM ANSTÄLLNINGEN:Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Efter överenskommelse
Placering: Linköping, Tannefors
Rekryteringsansvarig: Pontus Somi, pontus@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
