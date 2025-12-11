Junior Uppdragsledare
Vill du vara med och göra skillnad i en värld i stort behov av förändring och samtidigt få utvecklas vidare inom det område du kan bäst - uppdragsledning inom infrastruktur? Då är du troligtvis den vi söker. Vi välkomnar dig till en samarbetsinriktad miljö där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus. Till din hjälp har du engagerade kollegor med lång erfarenhet, vars expertis sträcker sig över en mängd teknikområden.
För att trivas i den här rollen tror vi att du har några års erfarenhet inom samhällsbyggnad och modet att utmana branschen, kunderna och våra medarbetare. Du tycker om att bygga relationer både internt och externt och ser troligtvis att ett gott skratt förgyller arbetsdagen - det gör nämligen vi!
Du kommer att tillhöra Ramboll Transport Sverige
Som vår nya uppdragsledare kommer du att spela en central roll i att driva och utveckla våra uppdrag inom infrastruktur. Du leder och koordinerar multidisciplinära och komplexa projekt, säkerställer leveranser i enlighet med kundens behov och Rambolls strategiska mål samt bidrar till vår affärsutveckling. Teamet du samarbetar med består av erfarna uppdragsledare, projekteringsledare och drivna projektingenjörer med stort engagemang för framtidens samhällsutveckling. Vi leder några av Sveriges mest häftiga transportprojekt som Haga station i Göteborg och Almedal-Mölndal-delen av Göteborg-Borås. Vårt engagemang för hållbarhet innefattar även fokus på hållbara medarbetare, och vi arbetar därför aktivt med frågor kopplade till ledarskap, hälsa, säkerhet och en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och driva multidisciplinära och komplexa uppdrag inom infrastruktur
Vara en närvarande och engagerad ledare som coachar och stöttar teamet
Säkerställa effektiv resursplanering och beläggning inom dina uppdrag
Bygga och utveckla kundrelationer samt identifiera nya affärsmöjligheter
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll gör vi vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av uppdragsledning inom infrastruktur
Har goda ledaregenskaper och förmågan att motivera och engagera andra
Är affärsmässig, proaktiv och lösningsorienterad i dialog med kunder
Är en ambassadör för förändring och drivs av att utveckla verksamheten
Har en stark vilja att skapa en inkluderande miljö där alla kan nå sin fulla potential
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
