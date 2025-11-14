Junior Systemkonstruktör/Processingenjör - energisektorn
Quokka AB / Elektronikjobb / Göteborg
2025-11-14
Vi har precis fått det fina förtroendet att bli samarbetspartner till en av Sveriges ledande aktörer inom energi. Nu drar vi igång en långsiktig satsning och söker fler härliga ingenjörer som vill vara med på resan mot en smartare och mer hållbar framtid!
Vad innebär rollen?
Du arbetar med utredningar, analyser och konstruktion inom väldefinierade uppgifter och kravbilder. Du får stöd av seniora kollegor och blir en viktig del av projektteamet. Du kommer bland annat att:
Delta i framtagning av krav- och konstruktionsunderlag på systemnivå
Utföra tekniska analyser och dimensionering av komponenter
Ta fram specifikationer och tolka resultat inom givna ramar
Arbeta med myndighetskrav, dokumentation och teknisk samverkan
Bidra till upphandlingar och delta i provdrift
Vem är du?
Civilingenjör eller motsvarande, gärna med erfarenhet av processkonstruktion
Har deltagit i tekniska uppdrag med viss komplexitet
Gillar att förstå hur system fungerar - och hur de kan förbättras
Strukturerad, ansvarstagande och nyfiken på att utvecklas
Trivs i samarbete med andra teknikområden
Varför ska du välja Quokka?
Det här är en unik chans att:
Vara med på en strategisk satsning inom svensk energiteknik - från start till mål!
Jobba med teknik i framkant och bidra till hållbara lösningar
Utvecklas i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad, oavsett erfarenhetsnivå
Ingå i ett team där kunskap, nyfikenhet och samarbete står i centrum
Hur är det att jobba som konsult på Quokka?
Hos oss står din utveckling i fokus. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där du får växa, bidra och känna dig trygg. Vårt namn kommer från världens gladaste och mest nyfikna djur - och vi försöker leva upp till samma energi, nyfikenhet och värme i allt vi gör!
Vi har stark lokal förankring i Göteborg och bygger långsiktiga relationer med både kunder och kollegor. Omtanke, trygghet och att sätta medarbetaren i centrum är viktigt för oss - och vi hoppas att du vill vara med och skapa tekniklösningar i en miljö där både människor och idéer får ta plats.
Placering & ansökan
Tjänsterna är placerade i Göteborg. Vi rekryterar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om du har frågor får du gärna höra av dig till Lotta Arkstål, ansvarig rekryterare, på lotta.arkstal@quokka.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Detta är ett heltidsjobb.
Quokka AB (org.nr 559154-1700)
Quokka
