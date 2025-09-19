Junior Supporttekniker
2025-09-19
Är du i starten av din IT-resa, eller vill du ta nästa kliv?
Vill du jobba med den senaste tekniken i ett tryggt team där vi lär oss tillsammans, delar kunskap och har kul längs vägen? Då kan det här vara rätt steg för dig!
Vi på Akkodis i Göteborg letar efter en nyfiken och engagerad junior supporttekniker till ett uppdrag hos en av våra största och mest spännande kunder. Uppdraget startar enligt överenskommelse och vi hoppas att just du vill vara med!
Vad du kommer att göra:
I den här rollen blir du en viktig del av ett supportteam som ser till att kundens användare får den hjälp de behöver för att vardagen ska flyta på utan tekniska hinder. Ditt jobb blir att vara den första, vänliga rösten på andra sidan luren - en problemlösare som ser till att varje användare får ett bra bemötande och en lösning på sitt problem.
Du kommer att bland annat arbeta med:
* Inkommande ärenden via telefon, e-post och chatt
* Vanliga IT-frågor kring t.ex. lösenord, Office, Windows och VPN
* Att guida användare pedagogiskt och tydligt, med fokus på service
* Ett nära samarbete med kollegor där ni hjälper varandra framåt
Hos oss får du:
* Möjlighet att växa i din roll och lära dig nytt varje dag
* Stöd av ett erfaret team som tror på samarbete framför prestige
* Arbeta på plats i Torslanda, i ett öppet kontorslandskap med ett härligt gäng
* Vara med i ett uppdrag där ditt engagemang verkligen gör skillnad
Vi tror att du:
* Har ett stort intresse för IT och en naturlig känsla för service
* Gillar att lösa problem och göra det med ett leende
* Kommunicerar tydligt och gärna, både på svenska och i teamet
* Vill jobba med människor, bygga förtroende och lära dig av andra
* Håller huvudet kallt även när det blir lite stressigt
Det är ett stort plus om du har en utbildning inom IT, erfarenhet av Active Directory, ServiceNow, eller något år liknande arbetserfarenhet, men viktigast för oss är din inställning och vilja att lära!
Låter det intressant?
Då vill vi gärna höra från dig! Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart du kan. Det här kan vara början på något riktigt spännande.
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Låter detta intressant? Sök då in till oss på Akkodis så snart som möjligt!
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Klas på klas.ahnberg@akkodisgroup.com
.
Välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/ Kontakt
Business Manager
Klas Ahnberg Klas.ahnberg@akkodisgroup.com Jobbnummer
9518072