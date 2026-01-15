Junior servicetekniker till Kalmar Solutions
2026-01-15
Har du ett intresse för att reparera truckar och liknande fordon? Har du dessutom grundläggande kunskap inom mekanik, hydraulik och/eller elektronik? Nu söker vi dig som trivs i verkstadsmiljö och som vill bidra till Kalmar Solutions tillväxtresa!Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Kalmar Solutions.
Om företaget
Kalmar Solutions är ett globalt företag som idag är verksamma i över 35 länder med cirka 5 500 anställda. Sedan introduktionen av den första elektriska gaffeltrucken 1980 har Kalmar varit en pionjär inom branschen. Kalmar lanserade en helt elektrisk portfölj 2021 bestående av materialhanteringsutrustning från elektriska reachstackers till tunga, medelstora och lätta gaffeltruckar, terminaltraktorer samt straddle carriers. Under 2021 introducerade de Kalmar Robotic Portfolio med ett utbud av intelligenta, flexibla och autonoma mobila utrustningslösningar för framtiden. Kalmar introducerade även Electric Straddle Carrier Charge Family, 2023 som inkluderar batteriteknologier, laddningslösningar och mjukvara för att stödja straddle carrier-operatörer i deras övergång mot koldioxidfria verksamheter. Efter avknoppningen från Cargotec noterades Kalmar Solutions på Nasdaq Helsinki den 1 juli 2024.
Arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker arbetar du med varierade serviceärenden av truckar och entreprenadmaskiner inne på verkstaden. Uppdragen skiljer sig i karaktär men innehåller exempelvis felsökning, reparationer och förebyggande underhåll. Du arbetar självständigt med maskinens delar så som hydraulik, elektronik och mekanik.
Arbetet planeras och struktureras tillsammans med en servicekoordinator som du har löpande kontakt med. För intern kommunikation används digitala verktyg för samtal, dokumentation och återrapportering. Arbetet innefattar såväl planerade som mer akuta jobb och du har kontinuerlig kontakt med kunder, servicekoordinator och andra servicetekniker. Du är Kalmars Solutions ansikte utåt och värnar därför om att ge kunderna god service, tillgodose deras behov och håller dom kontinuerligt återkopplade. I tjänsten arbetar du främst i Kalmars verkstad i Göteborgs Hamn.
Hantera serviceärenden på truckar och entreprenadmaskiner i verkstad
Utföra felsökning, reparationer och förebyggande underhåll inom områdena hydraulik, elektronik och mekanik
Planera och strukturera arbetet tillsammans med servicekoordinator
Hantera både planerade och akuta arbetsuppgifter
Löpande kontakt med kunder, servicekoordinator och andra servicetekniker
Vara företagets ansikte utåt genom att ge god service, möta kunders behov och säkerställa kontinuerlig återkoppling
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning inom relevant områden, såsom mekanik eller fordon
Grundläggande kunskap inom mekanik, hydraulik och/eller elektronik
Erfarenhet från reparation av truckar, lastbilar, entreprenadmaskiner eller liknande är meriterande
Flytande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
B-körkort
För att trivas och lyckas i rollen har du ett tekniskt intresse och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Du tar stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att de blir slutförda i tid. Du är duktig på att strukturera ditt arbete, att sätta upp och hålla tidsramar. Vidare har du en öppen inställning till andra människor och ser ett värde i att samarbeta. Du ser till gruppens bästa och är mån om att skapa ett bra arbetsklimat, där du gärna ställer upp för att stötta dina kollegor vid behov. Du trivs även i en dynamisk roll där det ofta sker förändringar och du har viljan att anpassa ditt arbetssätt utifrån situationens behov och förutsättningar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
