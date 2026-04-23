Junior Service Integrator Jönköping
2026-04-23
Om uppdraget
Vi söker en Junior Service Integrator till en global IT-organisation med fokus på serviceintegration och IT Service Management. Du blir en del av Service Integration Office och arbetar med att koordinera, följa upp och förbättra IT-tjänster levererade av både interna och externa parter.
Rollen ger bred exponering mot IT-drift, processer (incident, change, problem), rapportering samt samarbete över flera funktioner och leverantörer.
Dina arbetsuppgifter
Stötta det dagliga arbetet inom IT Change Management och IT Service Management
Koordinera och följa upp leveranser från externa leverantörer och interna stakeholders
Uppdatera och underhålla servicedokumentation och processmaterial
Bidra till rapportering, KPI-uppföljning och förbättringsinitiativ
Delta i operativa möten, service reviews och uppföljningar
Förväntade leveranser
Säkerställa att förändringar och ITSM-processer följs enligt riktlinjer
Bidra till kvalitetssäkrad serviceleverans genom uppföljning och koordinering
Uppdaterad och korrekt servicedokumentation
Regelbunden och korrekt rapportering av KPI:er
Aktivt deltagande i förbättringsarbete
Din profil
Obligatoriska kompetenser:
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Grundläggande förståelse för ITIL (incident, change, problem, service management)
Mycket god engelska i tal och skrift
Strukturerat arbetssätt och god noggrannhet
Stark vilja att utvecklas inom IT Service Management
Meriterande:
Erfarenhet av IT Change Management
Erfarenhet av ITSM-verktyg, t.ex. ServiceNow
Erfarenhet av arbete med leverantörer eller IT-drift
Personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad
Samarbetsorienterad och kommunikativ
Nyfiken och lärandeorienterad
Ansvarstagande och pålitlig
Övrig information
Plats: Huskvarna/Jönköping Distans: Endast på plats Omfattning: Heltid (40h/vecka) Period: 1 juni 2026 - 31 maj 2027 Språk: Svenska och engelska
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
