Junior Redovisningskonsult
2026-05-25
Starta din karriär på Mowen
Är du på väg att ta examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola inom ekonomi - och redo att ta dig an din första roll inom redovisning? Då kan din nästa arbetsplats finnas hos oss.
OM MOWEN
På Mowen Ekonomikonsult är vi ett team på tio personer som sitter mitt på Östermalm i Stockholm. Vi hjälper bolag i alla storlekar med hela ekonomifunktionen - löpande redovisning, lön, bokslut, analys och rådgivning. Nu växer vi och söker en junior kollega som vi får möjlighet att utveckla från grunden. Vi kombinerar nära kundarbete med ett aktivt arbete kring AI och automation i den dagliga leveransen. Som mindre byrå sitter vi nära varandra - både fysiskt och mentalt - vilket gör att du som ny aldrig behöver fastna med en fråga eller en uppgift. Erfarna kollegor tar sig tid att lära ut.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som:
• nyligen har tagit examen, eller är på väg att ta examen, från en ekonomisk utbildning på universitet, högskola eller yrkeshögskola
• är driven, nyfiken och vill bygga din karriär inom redovisning
• trivs i mötet med kunden och har lätt för att bygga relationer
• gillar att arbeta i team men kan också ta egna initiativ Du är prestigelös, plikttrogen och tycker att det är tillfredsställande när siffrorna stämmer och kunden är nöjd.
Tidigare erfarenhet från redovisningsarbete - till exempel sommarjobb, extrajobb eller praktik - är ett plus men inget krav.
DET ÄR MERITERANDE OM DU HAR
• Erfarenhet av Fortnox
• Vana att arbeta i Excel
• Erfarenhet av AI-verktyg - men det lär vi också ut
• God IT- och teknikvana
• Goda kunskaper i engelska
Saknar du några av punkterna? Sök ändå - mycket av det praktiska lär du dig hos oss.
DIN ROLL - OCH DIN UTVECKLINGSRESA
I nära samarbete med dina mer erfarna kollegor får du börja arbeta med löpande redovisning, avstämningar och förberedande arbete inför bokslut och inkomstdeklarationer åt våra kunder. Du kommer snabbt få se hur ekonomi fungerar i många olika typer av verksamheter - från mindre AB till bolag med dotterbolagsstrukturer och internationell verksamhet. Hos oss tar det vanligtvis 1-3 år innan du har eget kundansvar - det beror helt på hur snabbt du växer in i rollen. Vi har inga formella titlar eller fasta karriärsteg; utveckling drivs av vad du själv klarar av och vill ta dig an. Vi stöttar gärna dig som siktar på att bli auktoriserad redovisningskonsult.
DET HÄR ERBJUDER VI
• En bred och stabil grund att bygga din karriär på
• Erfarna kollegor som tar sig tid att lära ut
• Bred branschexponering redan från start
• Möjlighet att arbeta en dag i veckan hemifrån - i övrigt tror vi på det dagliga samarbetet på kontoret
• Tjänstepension, sjukvårdsförsäkring och friskvård
• Betalda utbildningar relevanta för din väg mot auktorisation
• Centralt kontor på Östermalm i Stockholm
• Moderna arbetssätt med AI och automation som du får lära dig från start
PRAKTISKT
Omfattning Heltid Tillträde Enligt överenskommelse Plats Östermalm, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: jobb@mowen.se
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Mowen Ekonomikonsult AB
(org.nr 556764-8836) Jobbnummer
9925126