Junior redovisningsekonom på 80 % till Linköping
2025-12-10
Är du i början av din karriär inom redovisning och vill ta nästa steg? Vill du utvecklas i en bred och lärorik roll där du får arbeta nära erfarna kollegor och successivt ta mer ansvar? Då kan detta vara möjligheten för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en junior redovisningsekonom för kunds räkning, som vill kliva in i en bred och utvecklande roll. en roll där du får stöttning av seniora kollegor samtidigt som du får utrymme att ta egna initiativ och utveckla din kompetens. I denna roll blir du en viktig del av ekonomiteamet och får arbeta nära verksamheten i ett bolag där dina idéer och ditt driv välkomnas. Du kommer att börja med löpande uppgifter som bokföring, avstämningar och arbete i leverantörsreskontran via Palette, samtidigt som du lär dig system och processer. Du kommer även hantera fakturering och stötta i vidarefakturering mellan bolag, sköta momsredovisning och deklarationer, samt arbeta med felloggar och hantera anläggningsregister. Allt eftersom du växer in i rollen kommer du att få mer avancerade arbetsuppgifter och ta större ansvar. Det innebär bland annat att du kommer få delta i månads- och årsbokslut, gör avstämningar av lager och periodiseringskonton samt få möjlighet att arbeta med konsolideringen av koncernens månadsbokslut. Du kommer även att vara delaktig i projekt och förbättringsarbete där du bidrar till att utveckla deras ekonomirutiner och processer - en självklar del av ett modernt ekonomiteams vardag.
Den här rollen passar dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, är analytisk, strukturerad och har ett genuint intresse för siffror och redovisning. Du kan vara nyexaminerad eller ha hunnit samla på dig något års erfarenhet - det viktigaste är att du vill lära dig och trivs i en dynamisk miljö där du får växa steg för steg.
Uppdraget är ett vikariat på minst 12 månader med chans till förlängning.
Du erbjuds
• En möjlighet att växa in i rollen som redovisningsansvarig
• Ett kompetent och stöttande team som vill se dig utvecklas
• En bred roll där du kommer nära verksamheten och får arbeta med hela redovisningskedjan
• Goda förutsättningar för långsiktig utveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
• Eventuellt har något års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, kan vara från sommarjobb ect.
• tycker att ekonomi är roligt på riktigt.
• Trivs med att lära nytt, arbeta strukturerat och ta eget ansvar
• Har god systemvana och gärna erfarenhet av ekonomisystem som Visma eller Palette (meriterande men inte krav)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag som värdesätter noggrannhet och framåtanda inom ekonomifunktionen. Ersättning
