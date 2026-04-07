Junior projektledare
Har du samlat på dig ett par års erfarenhet av projektarbete och vill nu ta nästa steg i din utveckling?Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
I denna roll kommer du att avlasta och stödja seniora projektledare genom att hantera administrativa uppgifter, driva mindre delprojekt och bidra aktivt i strategiska initiativ. Du kommer att få en bred inblick i projektledning inom energidistributionssektorn, med fokus på att förbättra tillgänglighet och processer. Teamet är dynamiskt och du kommer att arbeta med varierande projekt.
Du erbjuds Som Junior projektledare får du en instegsroll med möjlighet att växa och utvecklas under handledning av erfarna kollegor. Rollen erbjuder ett långsiktigt behov med potentiell övergång till anställning hos klienten på sikt.Dina arbetsuppgifter
I denna roll fungerar du som en viktig stöttepelare till seniora och certifierade projektledare. Du är en flytande resurs som kliver in där behovet är som störst, vilket ger dig en unik bredd och insyn i komplexa projekt rörande både systemuppbyggnad och processarbete inom energidistribution.
Bidra till att planera och leda workshops.
Skriva rapporter och mötesanteckningar.
Skapa presentationer och underlag för beslutsfattande.
Driva mindre delprojekt självständigt.
Assistera seniora projektledare med administrativa uppgifter.
Vi söker dig som
Avslutad relevant universitetsutbildning (exempelvis teknik eller ekonomi)
Grundläggande erfarenhet av projektarbete (cirka 1-2 år).
Flytande kunskaper i svenska.
God datavana och förmåga att hantera vanliga applikationer.
Förmåga att agera självständigt och ta egna initiativ.
Flexibel och anpassningsbar inställning.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från energibranschen.
Kunskap inom elkraftteknik eller systemvetenskap.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Stresstolerant
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "X91XID". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
211 25 MALMÖ
