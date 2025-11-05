Junior Mjukvaruutvecklare
Vi söker för kunds räkning en nyfiken och driven mjukvaruutvecklare till kundens Sensors Development Team. Du får en unik möjlighet att följa hela processen - från utveckling och testning till installation och drift - i en miljö där innovation och tvärfunktionellt samarbete står i centrum.
OM TJÄNSTEN:
Som en del av teamet kommer du att utveckla mjukvara för kudens sensor- och kamerasystem som används både för mätsystem i produktionen och för säkerhetsövervakning. Du kommer att arbeta nära kollegor som installerar systemen ute i fält, vilket ger dig en helhetsförståelse för produkten och möjligheten att se effekten av ditt arbete direkt i industrin.
DINA ARBETSUPPGIFTER:Designa och implementera mjukvarulösningar för visions- och infraröda sensorsystem i industriella miljöer.
Delta i forskning och utveckling för att förbättra sensorteknik och systemprestanda.
Samarbeta med ett tvärfunktionellt team för installation, drift och uppföljning av system världen över.
Bidra till problemlösning och innovation i nära samarbete med kollegor inom både utveckling.
VI SÖKER DIG SOM: Har relevant civil eller högskoleingenjörsutbildning
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som externt.
Har minst 1 års arbetslivserfarenhet inom mjukvaruutveckling.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som är social, nyfiken och snabb på att lära dig nya teknologier och arbetsmetoder. Samt ser vi att du är kommunikativ, lösningsfokuserad, självgående och tar ansvar för att driva arbetet framåt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Lund.
Lön: Marknadsmässig månadslön.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
