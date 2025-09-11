Junior/Mid-level Commercial Advisor
Om tjänsten We are looking for a junior/mid-level consultant with project management experience and preferably some commercial knowledge. The work tasks will be varied and we want to have someone who is driven and prestige less, and believe in a non-hierarchical culture of collaboration, transparency, safety, and trust. The work tasks include, but are not limited to:
• Project management
• Stakeholder management - Set up for collaboration and governance between product stakeholders, partners and vendors
• Contract management - Managing contract life-cycle such as extension, renegotiation, termination, call-offs
• Negotiation
• Procurement
• Support senior Commercial Advisor with various tasks
Required skills: Program/project manager skillsProblem-solving capabilities and pragmatic outlookSolid communication skills, including being able to provide challenges in a constructive mannerResults-oriented, concrete, pragmatic, efficient and proactive questioner Good to have:Analytical skills (KPI's, business case construction),Negotiation and conflict-resolution skills and ability to influence and persuade othersDeal-making experience and understanding of a wide variety of deal structures
Om arbetsgivaren 21Activa är ett bemannings- och rekryteringsföretag med över 50 års samlad erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen.Vi har stor erfarenhet av bemanning inom lager, logistik, transport och administration, både på arbetar-och tjänstemannasidan.
Vi har självklart kollektivavtal och är auktoriserade hos Kompetensföretagen. Vi sitter i lokaler i Rosersbergs och i Arlandastads industriområde och våra kunder finns i Stockholmsområdet, Uppsala och i Mälardalen.Vår filosofi är enkel, vi ska vara samarbetspartnern som finns på plats för våra kunder OCH vi ska ha den mest nöjda personalen i branschen. För välmående personal gör ett bättre jobb och kunderna når bättre resultat. Ersättning
