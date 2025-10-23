Junior Juristassistent
CMS är en av världens största advokatbyråer med 84 kontor världen över och ett nätverk av över 6 000 juridiska experter. På CMS Wistrand arbetar vi bransch- och gränsöverskridande i en dynamisk miljö. Vi främjar en öppen och inkluderande atmosfär där varje röst värderas högt.
Till vårt Stockholmskontor söker vi nu en nyfiken och driven Junior Juristassistent. I denna roll kommer du snabbt att bli en del av vår verksamhet och din uppgift blir i huvudsak att på olika sätt stötta juristerna i deras dagliga arbete. Hos oss på CMS Wistrand ger vi dig möjlighet att tillsammans med våra seniora assistenter arbeta med en rad olika uppgifter som t.ex. informationssökning, mötesplanering, dokumenthantering, resebokningar, kopiering m.m. Du behöver inga förkunskaper utan vi ger dig utbildning och vägledning på plats.
För att trivas i rollen som Junior Juristassistent är du positiv, ansvarstagande och tycker om ett högt arbetstempo med varierande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som nyligen tagit din gymnasieexamen, eller har arbetat något år efter gymnasiet, och som vill testa på hur det är att arbeta på en ledande affärsjuridisk advokatbyrå. Anställningen är en heltidstjänst och är tidsbegränsad till ett år. Vi vill gärna att du börjar i slutet av november.
Urval av kandiater och intervjuer sker löpande och sista ansökningsdag är den 16 november 2025. Tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Alva Ölander, alva.olander@cms-wistrand.com
Välkommen till CMS Wistrand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
