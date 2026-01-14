Junior Injusterare
Exelect AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Aircano AB är ett väletablerat ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer. Vi är idag ca 30 st medarbetare som gemensamt driver projekt inom ventilation, styr & regler, service och energisparprojekt för 77 miljoner kr/år till främst fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi har Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområde.
Instalcokoncernen som Aircano ingår i är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Instalco omsätter 14,4 miljarder och har drygt 6200 medarbetare i över 150 bolag i Norden. Till vårt kontor i Sköndal söker vi nu ytterligare en kompetent medarbetare.
Har du ambitioner att utvecklas i ventilationsbranschen?
Som Junior Injusterare hos Aircano kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara service och injustering av ventilationsanläggningar hos våra kunder runt om i Storstockholmsområdet. Oftast går du tillsammans med en kollega i olika fastigheter och på byggarbetsplatser. I dina uppgifter ingår även rengöring av kanaler, fläktar och ventiler samt noggrann dokumentation kring pågående arbeten. Arbetet innebär att du kommer att träffa många nya människor varför det är viktigt att du tycker om kundkontakter och är bra på att skapa förtroende.
Vi söker dig som har valt eller kan tänka dig att sikta in dig på en karriär i ventilationsbranschen. Det är meriterande om du har någon form av utbildning inom ventilation och/eller praktisk erfarenhet av ventilationsarbete i någon form. Du är praktiskt/tekniskt lagd, gillar ett rörligt och variationsrikt arbete samt uppskattar att få använda både kropp och huvud i arbetet. Injusteringsarbete kräver matematiska beräkningar, så du bör ha hyfsat lätt för matematik och logiskt tankearbete.
Oavsett vilken bakgrund du har så behöver du vara en produktiv och resultatinriktad person med hög arbetsmoral och vilja att bli så duktig som möjligt i din yrkesroll. Du kan lätt påvisa att du gjort bra ifrån dig tidigare, i skola, praktik eller arbeten. Vi utgår ifrån att du har körkort och att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Du erbjuds ett spännande och utmanande arbete med stort eget ansvar i ett framgångsrikt företag med kompetenta medarbetare. Gör du bra ifrån dig finns goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss är varje medarbetare viktig och vår förhoppning är att du kommer att blomstra hos oss och att du en dag blir en fullfjädrad och helt självgående injusterare.
Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://aircano.se/
Vinthundsvägen 159A (visa karta
)
128 62 SKÖNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aircano AB Jobbnummer
9682948