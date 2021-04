Junior Fullstackutvecklare till e- Avrop - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Danderyd

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Danderyd2021-04-07Är du en driven utvecklare som vill gå mot fullstack? Vi söker nu E-avrops nästa fullstackutvecklare som tycker om att arbeta fritt under eget ansvar!OM FÖRETAGETE- Avrop är ett företag som hjälper sina kunder med att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sin upphandling- och avtalsprocess. Företagets affärsidé bygger på att erbjuda ett elektroniskt upphandlings- och avtalsstöd för offentlig sektor och hjälpa sina kunder att på ett enkelt, effektivt och kvalitetssäkert sätt hantera upphandlingar och avtal. I dagsläget består företaget av nio anställda varpå fyra är utvecklare och kommer finnas som stöd under introduktionstiden.Hos vår kund sitter du i fräscha lokaler i centrala Stockholm men här kan du jobba remote, vart du befinner dig spelar ingen större roll. Mer information om företaget ges vid eventuellt intervjutillfälle.DINA ARBETSUPPGIFTERSom fullstack utvecklare kommer du att arbeta med hela stacken. Du startar din dag med morgonmöten varpå du tillsammans med ditt team jobbar agilt i tre-veckors sprintar. Företaget har två utvecklingsteam, ett team som arbetar med e-Avrop core som är ett upphandlingssystem, byggd i ASP .Net och det andra som utvecklar leverantörstjänster under namnet Pabliq som är en bevakningstjänst. Pabliq driftas av AWS och utvecklas i Microsoft .Net, och Mongo.DB. För båda teamen utvecklar man frontend i React.Dina kollegor sitter utspritt i främst Sverige (två kollegor i andra länder), men har fräscha kontor i centrala Stockholm eller Danderyd! Här får du som junior chansen att ta mycket eget ansvar, chansen att påverka och självklart, utvecklas i rollen!DIN PROFILSkallkrav:Högskoleingenjör inom ITSvenska tal och skriftNetPersonliga egenskaper och beteenden:SjälvdisciplinStrukturÖdmjuk och öppenVåga uttrycka sigKommunikativOM OSSFramtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. I denna roll kommer du att bli direktanställd hos kundföretaget.VILLKORStartdatum: FlexibeltPlaceringsort: Remote eller StockholmArbetstider: FlexibeltOmfattning: Heltid2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-07Framtiden i Sverige AB5677267