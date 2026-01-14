Junior Environmental Specialist
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
I den här rollen blir du en viktig kontaktpunkt för miljörelaterade frågor och bidrar till att organisationen uppfyller gällande miljökrav. Du arbetar både operativt och administrativt med miljödata, myndighetsrapportering och stöd i interna förbättringsinitiativ. Uppdraget passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas brett inom miljöledning och hållbarhetsarbete.
ArbetsuppgifterSamla in, analysera och rapportera miljödata internt samt till relevanta myndigheter enligt lagar och riktlinjer.
Stödja och delta i interna projekt inom miljöområdet, exempelvis initiativ kopplade till energieffektivisering, utsläppsminskning och hållbarhet.
Organisera och underhålla miljöledningssystem enligt ISO 14001, inklusive dokumentation, internrevisioner och uppföljning av miljömål.
Stötta i företagets kemikaliesystem och säkerställa korrekt registrering och hantering av kemikalier.
Förbereda och hantera anmälningar till länsstyrelsen och andra relevanta myndigheter vid förändringar i verksamheten.
KravKandidatexamen inom miljövetenskap eller motsvarande.
Grundläggande kunskap om miljölagstiftning och ISO 14001.
Förmåga att analysera data och ta fram tydliga rapporter.
God kommunikativ förmåga för att kunna stötta olika delar av organisationen.
Meriterande1-3 års erfarenhet av miljöarbete.
Erfarenhet av arbete med kemikaliesystem.
Erfarenhet av internrevisioner och uppföljning inom ISO 14001.Så ansöker du
