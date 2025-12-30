Junior Configuration Manager
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Junior Configuration Manager hos var kund.
Om uppdraget
Som junior Configuration Manager specificerar och säkerställer tillämpningen av konfigurationshantering, under hela livscykeln för system, produkter och tjänster. Detta är en förvaltningsaktivitet som tillämpar administrativ riktning över dokuments livscykel.
Du kommer att ingå i avdelningen för systemteknik och vår sektion för systemhantering, bestående av cirka 7 konfigurationschefer och ytterligare cirka 10 kollegor. Vår arbetskultur hos kunden kännetecknas av ett seriöst, långsiktigt och förtroendebaserat förhållningssätt. Vi värdesätter att ha roligt tillsammans och tror på att bygga starka och hållbara relationer. Oavsett om du är i början av din karriär eller är en erfaren specialist inom ditt område är det viktigaste att du delar vår passion för utveckling och ny teknik.
Din profil:Har du något års kunskap inom någon av dessa områden; konfigurationsledning, produktlivscykeln, spårningshantering eller PLM?Med ett gediget intresse av att skapa struktur, ordning och reda. Vi är intresserade av att lära känna just dig! Vad driver dig och vad vill du utvecklas inom? På vårt kontor erbjuder vi en bred variation av spännande möjligheter inom system.Vi värdesätter egenskaper som positivitet, analytisk, starkt driv, och förmågan att effektivt kommunicera och samarbeta. Vi ser att du har en relevant civilingenjörsexamen, tillsammans med kunskaper i svenska och engelska.
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Övrig informationUppdragsperiod: 2026-02-16- 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6991021-1770354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9666577