Junior beredskapshandläggare
Länsstyrelsen i Västerbottens län / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-08-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västerbottens län i Umeå
, Skellefteå
, Storuman
, Sorsele
eller i hela Sverige
Med tanke på att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar.
Vi söker dig som vill bidra i rollen som junior beredskapshandläggare. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.
Enheten för Samhällsskydd och beredskap utgörs av en grupp på 13 personer och leds av enhetschef samt en biträdande. Vi arbetar i team inom olika områden där alla handläggare ingår i flera team, bland annat i syfte att bibehålla ett helhetsperspektiv, vara robusta och ha kompetens inom olika områden. Vi samarbetar mycket över team-gränserna och du blir en del av en enhet som präglas av ett gott samarbetsklimat, prestigelöshet och förtroende för varandra.
Vårt arbete syftar till att länet ska ha en god förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan, från fredstida olyckor till höjd beredskap och krig. Vi ansvarar för såväl planering och långsiktigt arbete som hantering av skarpa händelser.
För denna tidsbegränsade tjänst söker vi dig som nyligen blivit klar med dina studier och är intresserad av att utvecklas vidare tillsammans med länets högsta civila totalförsvarsmyndighet.
Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss.html. Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
På enheten arbetar vi med förmågehöjning på flera nivåer i beredskapssystemet: vår egen myndighet, länet, norra civilområdet, nationellt och internationellt. Roller och uppgifter inom gruppen kan omfördelas och ändras beroende på de uppdrag vi tilldelas och utvecklingen i samhället.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
- Ta fram underlag, sammanställningar, analyser och presentationsmaterial
- Hantera enklare ärenden som inkommer till enheten
- Ta del av utredningar och bistå i hanteringen av remisser
- Utifrån behov stödja kollegor i arbetet med olika uppgifter, både myndighetsinterna och i samverkan med andra aktörer
- Delta vid eventuell hantering av samhällsstörningar som inträffar i länet, där länsstyrelsen har en samordnande roll
- Även andra uppgifter kopplat till enheten kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har akademisk utbildning på universitets- eller högskolenivå som arbetsgivaren bedömer är relevant för verksamhetsområdet
- Har kunskap om det svenska beredskapssystemet
- Har, för arbetsuppgifterna, mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du även har:
- Arbetslivserfarenhet inom område som arbetsgivaren bedömer är relevant
- Erfarenhet från praktik eller arbete på en länsstyrelse, eller annan statlig myndighet
- Erfarenhet av samverkan med olika aktörer/grupper
- Kunskaper i finska.
För att du ska trivas i rollen krävs det att du kan samarbeta i grupp och skapa relationer, både inom myndigheten och med externa aktörer. Du behöver vara driven och kunna arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du måste vara flexibel och kunna ställa om när förutsättningarna förändras. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan ta hänsyn till olika perspektiv, du behöver därför ha förmåga till helhetssyn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag! Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Tjänsten kommer att innebära säkerhetsprövning innan tillträde och kräver att den som anställs är svensk medborgare.
Om Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle. Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.
Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Om ansökan
När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
kan du läsa mer om hur vi behandlar vi dina personuppgifter. Har du skyddade uppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare med en trygg och säker ansökningsprocess. Kontaktuppgifter till oss hittar du https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-7801-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västerbottens län
(org.nr 202100-2460) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västerbotten Kontakt
Magnus H. Hansson, beredskapsdirektör/enhetschef, 010-2254303 Jobbnummer
9475722