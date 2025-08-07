Journalist/Deskreporter
2025-08-07
Ulricehamns Tidning söker deskreporter - med fokus på digitalt nyhetsarbete
Brinner du för lokaljournalistik och vill vara med och forma framtidens digitala nyhetsarbete?
Ulricehamns Tidning söker en driven och modig deskreporter som vill ta sig an den spännande utmaningen att vara först, mest relevant och alltid närvarande i våra läsares vardag.
Vi satsar helhjärtat på digital utveckling och söker dig som kan vässa våra kanaler till nästa nivå, både vad gäller journalistik och presentation.
Vad innebär rollen?
Som deskreporter på Ulricehamns Tidning finns du i centrum av det dagliga nyhetsarbetet. Du producerar nyheter, granskningar och en del längre reportage, alltid med fokus på att optimera journalistiken för en digital publik. Du kommer att ha ett ansvar för UT:s krimjournalistik och jobbar nära tidningens nyhetschef. Vi tror på berättelserna som berör och engagerar, och ska alltid vara först med nyheter som rör Ulricehamn med omnejd.
Krav för tjänsten:
Hög digital kompetens och ett starkt publicistiskt driv.
En passion för det lokala samhället.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
B-körkort.
Meriterande om du har:
Några års redaktionell erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med digital presentation, bild, rörlig bild och ljud
Kunskap om målgruppen unga läsare
Kunskap och intresse för sociala medier
Om oss
Ulricehamns Tidning är en liten och ambitiös lokaltidning med höga journalistiska mål. Du blir en del av en sammansvetsad redaktion med journalister och en chefredaktör, som tillsammans jobbar i moderna lokaler centralt i Ulricehamn. Vi är en del av Gota Media, vilket öppnar upp för spännande möjligheter till samverkan och kunskapsutbyte inom koncernen och med aktörer inom Bonnier News Local.
Är du redo för utmaningen?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid. Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig senast den 24 augusti. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gota Media AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns Tidning Kontakt
Henrik Erickson, chefredaktör 0321-26231
9449296