Jourledare till Jourledningen
Vill du vara med och fortsätta att utveckla en ny funktion inom Förvaltningen för Funktionsstöd?
Från 1 maj 2025 startade vi upp en ny funktion - jourledningen - som ger stöd till hela förvaltningen utanför kontorstid.
Som jourledare kommer du att vara en nyckelperson i den här verksamheten och vara ansvarig för arbetsledning samt att fatta akuta chefsbeslut på kvällar, nätter och helger.
Du leder och stöder omsorgspersonal, samt fattar beslut om personalresurser för att säkerställa att arbetet under jourtid följer verksamhetens riktlinjer och tillgodoses efter behov. Jourledningen är även Förvaltningens ISK (inriktning och samordningskontakt) vilket innebär att du som jourledare är första kontakt och prioriteringsansvarig i förvaltningens kontaktkedja för krishantering. En annan viktig del av arbetet är att nattetid prioritera akuta larm för nattorganisationen och att dagtid samordna korttidsrekrytering för verksamhetsområdet Personligt stöd (personlig assistans, ledsagning, kontaktpersoner).
Vi söker 2 jourledare som arbetar dag, kväll och helg. Om du vill vara med och göra skillnad för våra brukare och bidra till utvecklingen av en ny och viktig funktion, ser vi fram emot din ansökan. 6 månaders provanställning kan bli aktuellt vid tillträde för tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom socialt arbete, vård och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. En eftergymnasial utbildning på högskolenivå, exempelvis socionomprogrammet, sjuksköterska eller beteendevetarutbildning, Utbildningen ska motsvara minst 180 högskolepoäng (3 års högskolestudier)
Du ska också minst 2-3 års erfarenhet av arbete inom liknande verksamheter, såsom jourverksamhet, socialtjänst, vård och omsorg eller krishantering. Eftersom kommunikationen är en viktig del av arbetet krävs det att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Erfarenhet av schemaläggning och kunskap i systemen Time Care Planering och Time Care Pool är meriterande. Eftersom arbetet kräver god struktur, planering och förmåga att hantera krav utan att tappa fokus, ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av ledarskap eller chefsroller.
Du ska vara självgående och kunna fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra, samt ta ansvar för att driva arbetet framåt.
Som person är du strukturerad och organiserad, med förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har modet att fatta beslut i pressade situationer och kan balansera de krav som ställs på dig utan att tappa fokus på uppdraget. Du är lugn och trygg i svåra situationer och visar respekt och hänsyn till alla du möter, även när tempot är högt.Övrig information
Urval påbörjas under ansökningstiden och intervjuer genomförs löpande.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
