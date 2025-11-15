Jobba som servitör på Freaks!
2025-11-15
På Freaks är personlighet, attityd och service det viktigaste. Vi sätter alltid gästen i fokus och levererar alltid 100%.
Är du vår nya stjärna i servisen?
Det viktigt för oss att hitta rätt person, med rätt attityd och som har den där magiska fingertoppskänslan. Vi letar efter någon som brinner för att ge service, som är kommunikativ och som kan arbeta väl under stress. Hos oss tror vi på dig och uppmanar dig till att skapa en upplevelse för gästen genom att vara dig själv!
Tidigare erfarenhet från service är meriterande.
Du kommer få en utbildning av oss i vår meny, vårt arbetssätt och i service och vi förväntar oss att du är lättlärd och har inställningen att du aldrig kan vara fulllärd!
Vi kan erbjuda dig
stora möjligheter att utvecklas som servitör
ett nytt innovativt koncept
fantastiska kollegor!
en riktigt rolig arbetsplats
För att passa bra hos oss tror vi att du
På ett naturligt sätt ger våra gäster grym service
kan prestera i en miljö med högt tempo
är snabb och har lätt för att ta egna initiativ
sprider positiv energi omkring dig
alltid gör ditt yttersta för att göra gästen nöjd
Vi söker flertal tjänster med sysselsättningsgrad från extra på timmar till deltid.
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka!
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: karen@freaks.nu
(org.nr 559246-9638), https://freaksrestaurants.se/
Svea Torget 1 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Freaks Borlänge Kontakt
Restaurangchef
Karen Luokkanen karen@freaks.nu Jobbnummer
9606594