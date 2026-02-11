Jobba som säljare
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movere Sverige AB i Stockholm
Vill du komma in i säljbranschen? Vi lär dig!
Om jobbet:
Som säljare hos oss kommer du ha daglig kontakt med företagare över telefon - både små och stora, där du fokuserar på att alltid hjälpa kund med deras befintliga abonnemang.
Pågrund av vår breda portfölj av tjänster och produkter har vi ett vinnande koncept där vi endast säljer det kund redan har samt är i behov av.
Varför jobba hos oss?
Tjäna utefter prestation: Vi ger dig en provisionsmodell utan tak. Våra säljare snittar mellan 40 000 och 80 000 kr i månaden!
Familjär arbetsmiljö: Vi är ett nära team där vi stöttar och lyfter varandra. Här känner alla varandra, och vi arbetar tillsammans för att nå framgång.
Gedigen fortlöpande utbildning: Vi ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att lyckas och nå dina mål.
En inspirerande arbetsplats: Jobba från vårt moderna kontor på 8:e våningen i Alvik Strand.
Attraktiva produkter och tjänster: Du har möjlighet att kombinera hela vårr portfölj till dina kunder
Vi söker dig som:
Har ett starkt driv och alltid vill nå större framgång
Har tidigare erfarenhet av försäljning
Är tävlingsinriktad och motiveras av problemlösning
Talar flytande svenska samt har en social och positiv attityd
Arbetstider:
Måndag-torsdag: 09:15-17:45,
fredagar 09:15-16:00
På Movere är målet glasklart: vi är ett team som alla jobbar för att tjäna riktigt bra med pengar och ha kul på vägen - Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
9737045