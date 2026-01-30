Javautvecklare till samhällsviktigt system
Eccera Professionals AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-01-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med teknik som verkligen gör skillnad? Till ett uppdrag hos vår kund i Norrköping söker vi nu en Javautvecklare som vill vara med och skapa lösningar som används dygnet runt och som påverkar människors trygghet och säkerhet i realtid. I detta team får du en nyckelroll i avancerade system med höga krav på prestanda, innovation och kvalitet - samtidigt som du arbetar i en stöttande och prestigelös miljö där din kompetens får ta plats.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare blir du en del av ett tvärfunktionellt och erfaret team där ni tillsammans ansvarar för hela produktens livscykel - från idé och utveckling till test, driftsättning och vidareutveckling. Rollen innebär att utveckla och förbättra avancerade funktioner i miljöer där prestanda, stabilitet och säkerhet står i centrum. Du deltar aktivt i kontinuerliga leveranser, kvalitetssäkrar kod och bidrar till ett effektivt DevOps flöde.
Arbetet sker i nära samarbete med testare, kravanalytiker och tekniska specialister för att säkerställa att lösningarna möter verksamhetens behov och fungerar för de många användare som är beroende av systemen dygnet runt.Profil
Vi söker dig som trivs i ett samarbetsinriktat team där initiativförmåga och ansvarstagande uppskattas. Du är engagerad, nyfiken och tycker om att arbeta nära produkten och dess användare.
Du har en kommunikativ och pedagogisk sida som gör att du kan förklara tekniska lösningar på ett tydligt sätt. Du ser värdet av kvalitet i kod, test och dokumentation - och du drivs av att leverera stabila och skalbara lösningar.Kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen har du:
Flerårig erfarenhet av systemutveckling med Java
Utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Aktuell erfarenhet av Spring Boot eller liknande ramverk
Erfarenhet av frontendutveckling
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande erfarenhet:
Containermiljöer, t.ex. Docker/Kubernetes
CI/CD och DevOps inriktat arbete, gärna med Jenkins
JavaScript/TypeScript, t.ex. React eller Vite
Sökteknik såsom Elastic Search eller Lucene baserade index
Linux
Testdriven utveckling, t.ex. enhetstester, integrationstester, Spring Boot, Cucumber eller Cypress
API-utveckling och arbete med integrationskomponenter
För den här tjänsten är svenskt medborgarskap ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Företaget
Kunden är en större samhällsviktig organisation med ett centralt beläget kontor i Norrköping. Här arbetar man i en varm och välkomnande arbetsmiljö där samarbete och omtanke präglar vardagen. Verksamheten värdesätter en hållbar work-life balance och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till hybridarbete två dagar i veckan. Som medarbetare blir du en del av en stabil och långsiktig organisation med moderna arbetsmetoder, engagerade kollegor och goda förutsättningar för både professionell och teknisk utveckling.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com Jobbnummer
9715359