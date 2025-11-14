Javautvecklare I Azuremiljö
Att jobba som Javautvecklare:
Vi söker nu dig som vill arbeta som Javautvecklare i Azuremiljö ute hos vår kund. Som Javautvecklare på blir du en viktig del av teamet som ansvarar för att systemstöd håller hög kvalitet och driftsäkerhet. Du arbetar med utveckling i produktion och test, och dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Ständiga förbättringar av systemlösningar.
• Utveckling av nya gränssnitt och plattformsfunktioner i Azure.
• Konfigurering och utveckling av stödsystem kring våra systemlösningar.
• Omvärldsbevakning av nya tekniker och tekniska lösningar.
• Samarbete i tvärfunktionella team och deltagande i kompetensgruppen för systemutveckling.
Rollen är placerad på vår kunds kontor i centrala Stockholm. Du tillhör avdelningen IT-plattform och arbetar i tvärfunktionella team enligt agila metoder (SAFE).
Vi erbjuder dig:
• En roll med ansvar för affärskritiska system.
• En kultur som prioriterar lärande, kunskapsdelning och personlig utveckling.
• Ett positivt samarbetsklimat präglat av innovation och nyfikenhet.
• Möjlighet till anställning hos vår kund på sikt, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbete.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent:
Nexer Tech Talent är specialister på att hjälpa techprofessionella att ta nästa steg i karriären. För denna roll blir du anställd av Nexer Tech Talent och arbetar hos vår kund i Stockholm med start enligt överenskommelse.
Du får tillgång till stöd från en mentor hos vår kund och en konsultchef på Nexer Tech Talent. Efter ett framgångsrikt uppdrag på 12 månader är intentionen att du erbjuds en anställning ute hos kund.
Vi söker dig som:
Har en relevant utbildning på yrkes- eller högskola.
Har 2-4 års erfarenhet av Javautveckling i Azuremiljö.
Har ett stort tekniskt intresse och är nyfiken på att lära dig nya programmeringsspråk.
Vi ser att du har följande teknisk kompetens:
Java
Microsoft Azure
SQL
API:er
GitHub Copilot
Agila metoder
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Molly Rytter på molly.rytter@nexergroup.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 15 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder att ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om Nexer Tech Talent här. Ersättning
