Javautvecklare
2025-08-29
Uppdragsbeskrivning
Vi söker erfaren systemutvecklare till vår kund. Uppdraget omfattar ny- och vidareutveckling samt förvaltning av applikationer som stödjer verkställighetsprocessen inom en samhällskritisk verksamhet.
Som systemutvecklare kommer du bland annat att:
Utveckla och implementera mjukvarulösningar enligt krav, design och arkitektur
Felsöka, isolera och korrigera mjukvarufel samt hantera förvaltningsrutiner
Dokumentera implementerad funktionalitet
Arbeta nära kravanalytiker, arkitekter, utvecklare, testare och beställare Publiceringsdatum2025-08-29
Tekniska krav
Minst 5 års erfarenhet av Java-baserad backend-utveckling (JavaEE) under de senaste 10 åren
Minst 2 års erfarenhet av testbaserad utveckling under de senaste 6 åren
Minst 2 års erfarenhet av JPA och JMS under de senaste 5 åren
Minst 2 års erfarenhet av Angular, React eller liknande ramverk under de senaste 5 åren
Arbetslivserfarenhet av flera av följande: Linux, Git, SQL, SQL Developer, Jest, Selenium, Playwright, JMeter, JBehave
Personliga krav
Noggrann, analytisk och ifrågasättande
Trivs med att arbeta nära team och beställare
Ansvarstagande, tekniskt kreativ och relationsskapande
Initiativtagande och samarbetsorienterad
Kommunikativ och bekväm med att presentera i grupp
Delar gärna med sig av kunskap och arbetar för projektets bästa
Meriterande
Minst 5 års erfarenhet av utvecklingsarbete inom en stor myndighet
Minst 3 års erfarenhet av Angular samt WebLogic Server
Erfarenhet av testautomatisering (enhet, integration, system)
Erfarenhet av Oracle-databas och SQL
Villkor & Omfattning
Omfattning: Heltid (100%)Plats: Stockholm, SolnaResor: Kan förekomma till närmaste kontor vid behov (introduktion, möten, utrustning, produktionsarbete).Språk: Flytande svenska i tal och skrift (krav)Start: Så snart som möjligt
Kan detta vara ditt nästa uppdrag?Ansök redan idag! Vi behöver din ansökan, inklusive CV, på engelska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte - svarstiden är kort.
NXT Interim & NXT Recruitment är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi är specialiserade inom HR, IT, Ekonomi, Försäljning och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen.
