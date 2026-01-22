Javautvecklare - 5 års erfarenhet
Oradev AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oradev AB i Stockholm
ORADEV AB växer och söker nu en skicklig Javautvecklare med cirka fem års erfarenhet som vill arbeta som konsult i spännande och långsiktiga kunduppdrag. Vi är ett företag som värdesätter kompetens, engagemang och en kultur där människor trivs och utvecklas.
Om rollen
Som Javautvecklare hos ORADEV AB kommer du att arbeta i projekt hos våra kunder inom exempelvis finans, industri, offentlig sektor eller tech. Du blir en viktig del av utvecklingsteamet och bidrar med din kompetens inom systemutveckling, arkitektur och problemlösning.
När du är mellan kunduppdrag deltar du i interna projekt, där du får möjlighet att bidra till ORADEV:s egna initiativ, utveckla nya lösningar och stärka företagets tekniska erbjudande.
Säkerhetskrav
Flera av våra kunduppdrag kräver säkerhetsklassning.
Du kommer därför att delta i säkerhetskänslig verksamhet och genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll och särskild intervju.
Svenskt medborgarskap är ett krav.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning, gärna inom datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande område
• Cirka 5 års erfarenhet av Javautveckling
• Mycket goda kunskaper i Java 11+ (gärna även erfarenhet av Java 17 eller 21)
• Erfarenhet av Spring Boot, Spring MVC och Spring Data
• Vana av att bygga REST API:er och arbeta med mikrotjänster
• God förståelse för SQL och relationsdatabaser (t.ex. PostgreSQL, MySQL)
• Erfarenhet av Git, CI/CD flöden och containerisering med Docker
• Erfarenhet av en molnplattform som AWS, Azure eller GCP
• God vana av enhetstestning och integrationstester
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i Linux
• Erfarenhet av Kubernetes eller serverless arkitektur
• Kunskap om NoSQL databaser
• Erfarenhet av eventdrivna system (Kafka, RabbitMQ)
• Tidigare erfarenhet av konsultrollen
Vi tror att du är:
• En person som tycker om att ha många bollar i luften
• En lagspelare som trivs med gemensamt ansvar för att leverera högkvalitativa databasfunktioner
• Kommunikativ med utmärkta kommunikationskunskaper och god samarbetsförmåga
• Flytande i svenska, både i tal och skrift
• Självgående, nyfiken och kvalitetsmedveten
• Någon som trivs med att representera ett konsultbolag och bygga långsiktiga relationer
Anställningsform
Vi erbjuder 6 månaders provanställning som därefter övergår till tillsvidareanställning eller projektanställning, beroende på uppdrag och överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: job@oradev.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Databasutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oradev AB
(org.nr 559085-0748)
Heklagatan 23 (visa karta
)
164 55 KISTA Kontakt
Said Nafar said.nafar@oradev.se 0708881938 Jobbnummer
9700068