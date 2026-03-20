Java-utvecklare till samhällsviktigt inhouse-uppdrag
Nexer AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-03-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer AB i Växjö
, Älmhult
, Gnosjö
, Karlskrona
, Kalmar
eller i hela Sverige
Ta chansen att bli en del av något större!
Nexer har fått i uppdrag att utveckla, effektivisera och förvalta en digital vårdtjänst. Vill du arbeta med att förbättra patientupplevelsen och underlätta för människor att komma i kontakt med vården? Häng med på vår resa där du kommer vara en del av att bidra till en viktig samhällsfunktion.
Vi söker nu Java-utvecklare till detta team.
Du blir en del av team bestående av 5 utvecklare, en arkitekt och en scrum master. Vårt team kommer vara fördelat på två orter, Jönköping och Växjö.
I rollen som konsult hos Nexer får du en stabil och trygg anställning. Vi tror på långsiktighet och ett hållbart arbetsliv där vi lägger stor vikt vid både kompetensutveckling och work life balance. Som konsult får du också möjligheten att på sikt testa och utveckla din kompetens i olika uppdrag.
Vem är du?
Teamen består av backendutvecklare och fullstackutvecklare med fokus på backend. Yrkeserfarenheten inom java-utveckling måste vara minst 3 år. Förutom Java är övriga kompetenser för dessa team:
Backend - Java EE, Spring Boot
Frontend - Angular, Java Server Faces (JFS)
Svenska flytande i både tal och skrift
Har du dessutom erfarenhet av och kunskap inom något eller några av följande områden är det ett plus:
Cloud services (Azure eller AWS)
DevOps
Databas (t ex Maria DB)
Containerbaserad Openshift-miljö
I våra team är samarbete, kunskapsdelning och innovation viktiga ledord. För att passa in behöver du vara kommunikativ, prestigelös och se det som självklart att hjälpa dina teammedlemmar i olika frågeställningar. Det är viktigt att du vill ge och ta emot konstruktiv feedback. Du har en god problemlösningsförmåga kombinerat med säkerhetstänk och noggrannhet. Vi tror också att din nyfikenhet och passion för att hitta nya lösningar kommer vara en stor tillgång till teamet.
Vilka är vi på Nexer i Växjö?
Nexer i Växjö är en plats där hög kompetens, engagemang och sammanhållning är våra ledord. Vårt kontor är hem till en härlig och sammansvetsad grupp av konsulter där varje enskild medarbetares unika talanger och egenskaper värdesätts.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och kompetensmässigt. Teamet i Växjö genomsyras av ett prestigelöst kunskapsutbyte och här får du chans att växa i en inkluderande och stöttande miljö.
För oss är det viktigt att skapa bra förutsättningar så det blir rätt från början. Vi utgår helt enkelt från dig och vad du vill göra. Våra konsulter är hjärtat i vår verksamhet. Vi har som mål att växa med fler konsulter och hoppas att du vill bli en del av Nexer Växjö.
Uppdragen finns hos våra kunder som verkar inom både offentlig och privat sektor. Flertalet av våra kunder inom privat sektor finns inom automotive, försvarsindustrin och automatiserad industri. Som konsult i ett inhouseteam kommer du att utföra arbetet i Nexers lokaler eller hemifrån, ofta i en hybridkombination.
Ansökan
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer här www.nexergroup.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7432624-1903963". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345), https://nexergroup.teamtailor.com
Willans Park 3 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ
Nexer Group Jobbnummer
9809281