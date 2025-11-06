Italiensktalande IT-supporttekniker!

Gigstep AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-11-06


Visa alla supportteknikerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gigstep AB i Malmö, Lomma, Lund, Landskrona, Svalöv eller i hela Sverige

Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och gillar att hjälpa människor med deras IT-relaterade utmaningar? Då kan detta vara gigget för dig!
Om rollen Som IT-supporttekniker kommer du att ge support till användare via ärendehanteringssystem, telefon och mail. Du arbetar med felsökning av hårdvara och mjukvara, hantering av behörigheter och ser till att användarna får en smidig upplevelse.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av IT-support och grundläggande felsökning
Vana att arbeta i ärendehanteringssystem
Goda kunskaper i svenska, engelska och ITALIENSKA!
Ett serviceinriktat och strukturerat arbetssätt

Om Uppdraget
Det här är ett konsultuppdrag via Gigstep där du inledningvis kommer gå som konsult via Gigstep. Start omgånende.
Vi jobbar med löpande urval så välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Moa Hagman
moa.hagman@gigstep.se
0707497270

Jobbnummer
9592673

Prenumerera på jobb från Gigstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gigstep AB: