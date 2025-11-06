Italiensktalande IT-supporttekniker!
Gigstep AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-11-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Malmö
Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och gillar att hjälpa människor med deras IT-relaterade utmaningar? Då kan detta vara gigget för dig!
Om rollen Som IT-supporttekniker kommer du att ge support till användare via ärendehanteringssystem, telefon och mail. Du arbetar med felsökning av hårdvara och mjukvara, hantering av behörigheter och ser till att användarna får en smidig upplevelse.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av IT-support och grundläggande felsökning
Vana att arbeta i ärendehanteringssystem
Goda kunskaper i svenska, engelska och ITALIENSKA!
Ett serviceinriktat och strukturerat arbetssätt
Om Uppdraget
Det här är ett konsultuppdrag via Gigstep där du inledningvis kommer gå som konsult via Gigstep. Start omgånende.
Vi jobbar med löpande urval så välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Moa Hagman moa.hagman@gigstep.se 0707497270 Jobbnummer
9592673