IT-tekniker | Stockholm | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Besitter du en kreativitet som smittar av sig och ett sinne för innovativa lösningar? Låt oss erbjuda dig en varierande vardag, full av utvecklingsmöjligheter! I din roll som IT-tekniker hos Experis ger vi dig chansen att påverka din egna vardag. Vad väntar du på? Ta kontakt med oss redan idag!
Din vardag
Med en passion för teknik och problemlösning kommer du att utföra ett fantastiskt arbete hos oss. Du kommer att skapa smidiga tekniska processer och säkerställa att IT-miljön är flexibel för alla. Som IT-tekniker kommer din vardag att berikas med omväxlande arbetsuppgifter inom allt från installation, systemadministration, felsökning, support och produkttester till IT-drift och IT-säkerhet. Detta gör din roll betydelsefull för varje del av dina kollegors arbete.
Med ett innovativt tankesätt kommer du att kunna bidra med de optimala lösningarna för dina kollegors tekniska utmaningar!
Vi på Experis värdesätter inte bara din arbetsmiljö utan även din chans att visa och utveckla din potential. Det är mycket betydelsefullt för oss att göra dig till en del av Experis-familjen och sprida ditt nätverk inom arbetslivet. Vi ser framemot att se dig blomstra och bygga vidare på dina kunskaper, som IT-tekniker hos oss! Genom att samverka i team men också arbeta med individuellt ansvar blir din vardag otroligt gynnsam för din personliga utveckling.
Har du fått upp ögonen för denna möjlighet? Kontakta Vilma eller Dara!
Vi söker dig som har:
* Gymnasial relevant utbildning
* Minst 2 års erfarenhet som IT-tekniker
* Kunskaper om ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med tekniskt intresse. Vi ser att du är noggrann, serviceinriktad och duktig på att kommunicera med olika typer av människor. Det viktigaste för oss är att du har en positiv inställning, är driven och vill framåt!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
Övrig information
Detta är en generell annons för flertalet olika roller inom IT-administration. När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil. Oavsett hur processen fortlöper kommer du alltid att få återkoppling.
Vi ser framemot att höra från dig!
Låter detta som något för dig? Kontakta Vilma på mailadress vilma.andersson@se.experis.com
för att höra mer om vad vi har att erbjuda!
Vänta inte, låt IT-äventyret börja! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "daad96f2-86f7-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Experis Jobbnummer
9477052