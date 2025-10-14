IT-tekniker | Solna | Experis
Är du den som får frågan när något tekniskt strular, gillar du att hitta lösningar som gör andras vardag enklare? Har du lätt för att förklara tekniska samband och trivs med att vara den som får allt att fungera? Då kan detta vara ditt nästa steg! Vi söker nu en IT-konsult till vår kund inom banksektorn, där du med glädje delar din kompetens och bidrar till att skapa en stabil, säker och effektiv IT-miljö för våra användare.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Som IT-konsult inom bank arbetar du i en miljö där tillgänglighet, säkerhet och noggrannhet är avgörande. Du blir en del av ett team som ansvarar för att bankens medarbetare får snabb och professionell IT-support i sin vardag.
Arbetet omfattar en bredd av IT-relaterade ärenden -
Du kommer bland annat att:
*
Hantera inkommande ärenden via telefon, chatt och e-post
*
Felsöka och lösa tekniska problem som lösenordsåterställning eller upplåsning av användarkonto, problem med inloggning till interna system eller fjärråtkomst (VPN, Citrix, MFA), installation eller uppdatering av standardprogram såsom Microsoft Office och Teams, hjälp med skrivare, skanner eller nätverksanslutning.
*
Säkerställa att rutiner följs enligt bankens interna riktlinjer och informationssäkerhetspolicy
*
Dokumentera och följa upp ärenden i ärendehanteringssystem
*
Samarbeta med andra tekniska specialister för att förebygga och förbättra processer
Arbetet ger dig stor variation, daglig problemlösning och möjlighet att bidra till att verksamheten kan fortsätta leverera trygghet till sina kunder - varje dag.
Vi ser gärna att du har:
*
Högre utbildning inom IT och/eller minst 1 års erfarenhet av IT-support
*
Kunskap inom Microsoft Office eller motsvarande miljö
*
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är en noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Du trivs i strukturerade miljöer och kommunicerar enkelt med användare på olika nivåer - även när frågorna är komplexa.
Du är lösningsorienterad, har ett öga för säkerhet och kvalitet och uppskattar att arbeta i en bransch där förtroende är centralt. Det viktigaste är din positiva inställning, ditt driv och din vilja att utvecklas vidare.
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter i Sverige och 22 000 världen över. Vi erbjuder spännande uppdrag hos välkända aktörer inom bank och finans, där du får möjlighet att utvecklas i miljöer som präglas av stabilitet, innovation och hög kompetens.
Som konsult hos oss får du:
*
En personlig konsultchef som stöttar dig i din utveckling
*
Kontinuerlig kompetensutveckling för att hålla dig uppdaterad med ny teknik
*
Tillgång till ett starkt nätverk av IT-specialister inom både privat och offentlig sektor
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Experis får du mer än bara ett uppdrag - du får en karriärmöjlighet.
Vi erbjuder:
*
Marknadsmässig månadslön och kollektivavtal
*
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar
*
Möjlighet till både professionell och personlig utveckling
Gör din ansökan redan idag!
Låter detta som något för dig? Sök tjänsten redan idag - urval sker löpande!
Vi tar inte emot ansökningar via mail, men om du har frågor är du välkommen att kontakta Dara Tysani på dara.tysani@se.experis.com
