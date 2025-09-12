IT-tekniker sökes till fibernätleverantör
2025-09-12
Är du en erfaren IT-tekniker som vill göra skillnad i vardagen för användare? Vill du arbeta i en miljö med höga krav på kompetens och säkerhet, där du samtidigt får stora möjligheter att utvecklas och samarbeta med andra tekniker? Tycker du om att lösa problem, ta ansvar och bidra till förbättringar i IT-miljön? Då kan detta vara rollen för dig!
Nu söker vi på Perido en IT-tekniker till vår kund, en stor leverantör av kommunikationslösningar inom fibernät. Du kommer att ingå i ett samarbetande team och arbeta i en trivsam arbetsmiljö på kundens kontor i södra Stockholm.Arbetsuppgifter
Som IT-tekniker hos vår kund kommer du att arbeta med intern användarsupport och vara en viktig del i att frigöra resurser inom teamet. Du hanterar inkommande ärenden och beställningar i kundens ärendehanteringssystem, felsöker och bedömer om problemet är relaterat till dator, användare, behörigheter eller externa leverantörer.
Arbetet innebär bland annat:
Support och felsökning av PC-klienter (Windows 10 & 11, on-prem miljö)
Administration i Active Directory (lokalt AD), inklusive användarkonton, behörigheter och GPO:er
Hantering av nätverksfrågor (DNS, felsökning, kommunikation med leverantörer)
Support kring Officepaketet och skrivare
Support på iPhone-enheter, MDM-system samt inloggningslösningar som iCloud
Felsökning av externa tjänster och eskalera vid behov
Bidra till säkerhetshantering, såsom brandväggar, klientskydd och åtgärder vid virusincidenter
I rollen kan det även förekomma att du hjälper till i receptionen vid behov, då företagskulturen är att man arbetar som ett team som stöttar varandra.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är prestigelös och trivs i en roll där du får kombinera ditt tekniska kunnande med service. Du är social och lyhörd, har lätt för att möta användare på deras nivå och uppskattar att förenkla vardagen för dem. Din kommunikation är rak och tydlig, och du har förmågan att förklara tekniska frågor på ett enkelt sätt. Som person är du lösningsorienterad och strukturerad, samtidigt som du är en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap och lär av andra.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
God kännedom om PC, hårdvara och Windows 10/11
Kunskap inom Active Directory (lokalt AD), GPO:er och lösenordshantering
Förståelse för nätverk (DNS, felsökning, kommunikation med leverantörer)
Erfarenhet av Officepaketet
Kunskap inom iPhone, MDM-system och iCloud
Erfarenhet av skrivarsupport
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av Exchange/Outlook på klientsidan
Förståelse för delade mailboxar
Kunskap om brandväggar och klientsäkerhetTjänstens omfattning och tillträde
