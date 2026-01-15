IT-tekniker sökes i Malmö
Vår klient i Malmö söker två IT-supporttekniker på mellannivå för ett tidsbegränsat uppdrag inom 1st-line support. Uppdraget passar dig som trivs i en serviceinriktad roll med daglig kontakt med användare via telefon och e-post och som har förmåga att arbeta strukturerat i ett ärendehanteringssystem. Rollen utförs helt på plats och kräver god kommunikativ förmåga på svenska.Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-supporttekniker arbetar du med att ta emot och hantera inkommande samtal och ärenden via e-post med ett professionellt och trevligt bemötande. Du ansvarar för att registrera och dokumentera ärenden tydligt och korrekt direkt under pågående kontakt med användaren. Ärenden som inte kan lösas i 1st-line eskaleras vidare till 2nd-line, där du säkerställer att all nödvändig och relevant dokumentation finns med för fortsatt hantering. Du arbetar kontinuerligt med att säkerställa att ärenden är rätt kategoriserade, klassificerade och prioriterade samt att de har korrekta rubriker och beskrivningar.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant utbildning inom IT eller motsvarande
Erfarenhet av liknande uppdrag inom teknisk support via telefon och e-post
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Serviceinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt
Hög personlig lämplighet för uppdraget
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i större och komplexa organisationer
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, exempelvis kommun eller myndighetAnställningsvillkor
Uppdraget utförs helt på plats i Malmö utan möjlighet till distansarbete. Uppdragsperioden sträcker sig från 26 januari 2026 till 31 mars 2026, med möjlighet till förlängning.
Om du är redo att ta dig an en roll som IT-supporttekniker inom 1st-line support och bidra till en professionell och serviceorienterad IT-leverans, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
