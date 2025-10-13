IT-tekniker med servicekänsla - behovsanställning
Onitio Sverige AB / Supportteknikerjobb / Borlänge
2025-10-13
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onitio Sverige AB i Borlänge
, Gävle
, Västerås
, Enköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Onitio är en nordisk IT-koncern, ägd av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1500 anställda, varav 500 i Sverige. Vi erbjuder innovativa IT-lösningar genom tre affärsområden:
• Onitio Technology Services - Vi ser till att IT- och teknisk utrustning fungerar genom installation, support och underhåll.
• Onitio Workforce Services & Consulting - Vi erbjuder flexibla IT-resurser och bemanningslösningar för att stärka våra kunders verksamhet.
• Onitio Solutions - Vi driver digital transformation och utvecklar innovativa IT-lösningar.
Med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr kombinerar vi teknisk expertis med innovation och kundfokus. Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid - exempelvis genom att 98 % av vår fordonsflotta består av elbilar.
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
Vi har just nu ett ökat behov i Borlänge och söker därför en servicetekniker som vill hoppa in vid behov och bidra med sin tekniska nyfikenhet och servicekänsla.
Som servicetekniker arbetar du med IT-support och hårdvaruservice för våra kunder. Du hjälper till att lösa olika IT-relaterade problem och uppdrag, ibland på plats och ibland mer långsiktigt. Det här är en roll där du får använda din problemlösningsförmåga, lära dig nytt och samtidigt ge kunderna en riktigt bra upplevelse.
Tjänsten är en behovsanställning, vilket innebär att du arbetar vid behov och får betalt per timme. Arbetspassen kan förläggas mellan måndag och fredag. Perfekt för dig som kanske pluggar, vill bredda din erfarenhet eller söker ett flexibelt jobb inom IT.
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för IT och teknik och tycker att bra service är lika viktigt som fungerande teknik. Du är nyfiken, tar initiativ och trivs i en miljö där dagarna varierar.
Det är en fördel om du har erfarenhet av tekniskt arbete, men vi välkomnar även dig som vill lära dig mer inom området. Du behärskar svenska och engelska och har B-körkort.
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner och rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa - oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Våra värderingar visar egenskaper som vi på Onitio värdesätter:
• Brinner för kundnöjdhet och är lösningsorienterad då andra ser problem.
• Är pålitlig och ansvarstagande i att leverera det du lovar.
• Gillar att samarbeta och uppskattar en företagskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi söker en mångfald av kompetenser och bakgrunder. Har du erfarenhet inom IT är det en bonus, men vi värdesätter framför allt din vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss!
Publiceringsdatum: 2025-10-13
Startdatum: omgående
Omfattning: vid behov
Har du frågor?
Kontakta Robert Lyheden på +46 72 090 29 40 eller robert.lyheden@onitio.com
Ersättning

Enligt överenskommelse
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Omfattning

Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Onitio Sverige AB

(org.nr 556549-7541)
Körkort

För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats

Onitio
Jobbnummer

9554709
9554709