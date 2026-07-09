IT-tekniker
Silex Microsystems AB / Supportteknikerjobb / Järfälla Visa alla supportteknikerjobb i Järfälla
2026-07-09
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Vill du arbeta i en bred och varierad IT-roll där du är nära verksamheten och får lösa problem som verkligen gör skillnad i människors vardag? Silex är ett svenskt, världsledande företag inom MEMS-teknologi och en viktig partner till några av världens främsta teknikföretag. Efter vår nyliga börsnotering befinner vi oss i en tillväxtfas med fokus på innovation, utveckling och framtidens teknik.
Vi söker en IT-tekniker som, tillsammans med teamet, vill ta ett helhetsansvar för allt från daglig support och felsökning till förbättringsarbete och utveckling av IT-teamet. Du får en varierad roll där du arbetar nära verksamheten och bidrar till en stabil, säker och modern IT-miljö som stöttar medarbetare och företagets fortsatta tillväxt. Vill du veta mer om Silex? Läs mer här.
Om rollen
Som IT-tekniker ansvarar du för att leverera stabil och effektiv support till hela verksamheten på ca 500 anställda. Du arbetar i en miljö där tillgänglighet, säkerhet och användarupplevelse är avgörande och du hanterar allt från enklare supportärenden till mycket komplexa problem.
Huvudfokus ligger på användarstöd, men rollen är bred och innefattar även administration av IT-miljöer samt projekt- och förbättringsarbete för våra system och arbetssätt. Du driver ärenden självständigt från start till lösning och säkerställer hög servicenivå.
IT-landskapet är en blandning av kontorsmiljö och produktionsmiljö med renrum där IT-utrustning interagerar med OT-utrustning. Vi är Microsoft-intensiva och servermiljön är en hybrid med on-prem och molntjänster. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom IT, externa leverantörer och verksamheten i stort.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Ge first- och second line support via ärendehanteringssystem.
Felsöka och lösa problem kopplade till datorer, skrivare, nätverk, operativsystem och applikationer.
Installera, konfigurera och underhålla datorer, mobila enheter och annan IT-utrustning.
Administrera användarkonton, behörigheter och säkerhetsinställningar i Active Directory/Entra och Microsoft 365.
Arbeta med enhetshantering via Intune samt hantering av GPO:er.
Dokumentera ärenden och bidra till kunskapsdatabas.
Delta i IT-projekt, exempelvis utrullning av hård- och mjukvara.
Ansvara för onboarding av nyanställda, inklusive konton, utrustning och behörigheter.
Arbetet omfattar hela IT-miljön, från hårdvara och mjukvara till kontohantering och informationssäkerhet och sker på plats i Järfälla.
Teamet
Vår nästa IT-tekniker blir en del av IT-avdelningens Service team som består av ett mindre, sammansvetsat team med en IT-supporttekniker, en infrastrukturtekniker och en arbetsledare. I teamet finns ett nära samarbete där man stöttar varandra och delar kunskap.
Arbetet kännetecknas av öppen dialog, prestigelöshet och gemensamt ansvar för att leverera hög kvalitet till verksamheten. Du rapporterar till IT Service Manager och arbetar i en miljö där samarbete och initiativförmåga är centralt.
Vi söker dig med:
5 års erfarenhet av IT-support och arbete med IT-infrastruktur.
Erfarenhet av first- och second line support.
God kunskap inom IT-hårdvara såsom datorer, skrivare och mobila enheter.
Grundläggande förståelse för serverdrift, nätverk, brandvägg och VPN.
Erfarenhet av Active Directory/Entra, Intune, Exchange och Microsoft 365 molntjänster.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Därtill ser vi det som meriterande om du har:
Erfarenhet av informationssäkerhet, ex Zero trust
Kunskap inom telefonihantering (MDM)
För att lyckas hos oss tror vi att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och prestigelös. Du är initiativtagande, flexibel och har förmågan att prioritera i en vardag med varierande arbetsuppgifter. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Vad vi erbjuder dig:
Brett och varierande arbete inom IT.
Arbete nära verksamheten där du får göra konkret nytta varje dag.
Möjligheter att påverka och förbättra arbetssätt och lösningar.
Nära samarbete med engagerade och kompetenta kollegor.
En dynamisk arbetsplats där utveckling och expansion står i fokus.
Om Silex
Silex är världens största och mest avancerade renodlade MEMS-foundry med huvudkontor i Stockholm. MEMS finns i nästan all modern teknik, från personliga prylar till fordonselektronik, medicinsk övervaknings- och testutrustning.
Övrig information:
Rekryteringsprocessen är pausad under semesterperioden och återupptas i mitten eller slutet av augusti. Vi återkommer därefter till dig som skickat in en ansökan.
För att skicka in din ansökan önskar vi att du bifogar ditt CV samt svarar på några frågor. Därefter innefattar rekryteringsprocessen intervjuer, tester samt referenstagning. Vi genomför även bakgrundskontroll och drogtest innan eventuell anställning. Som arbetsgivare tillämpar vi därtill slumpmässiga alkohol- och drogtester för alla anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8029042-2094991". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Silex Microsystems AB
(org.nr 556591-5385), https://silex.teamtailor.com
Bruttovägen 1 (visa karta
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175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Silex Jobbnummer
9998473