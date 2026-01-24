IT-tekniker
2026-01-24
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Nu söker vi dig som vill arbeta med oss som IT-tekniker med placering i Uppsala.
IT-avdelningen
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen är en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar Polismyndighetens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
IT - Leverans och support
Leverans och support levererar, underhåller och koordinerar den teknik som myndighetens anställda använder i sitt arbete. Leverans och support levererar och tillhandahåller support avseende all teknik som används av kärnverksamheten som exempelvis datorer, telefoni, nätverksutrustning och system för radiokommunikation.Publiceringsdatum2026-01-24Dina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker inom Leverans och Support får du chansen att arbeta med den senaste tekniken och möta unika utmaningar som gör varje arbetsdag både spännande och lärorik. Här arbetar du i en dynamisk miljö där du får möjligheten att supporta och implementera lösningar som direkt påverkar samhällets säkerhet och trygghet. Du kommer huvudsakligen arbeta med att ge andra linjens support på plats till våra slutanvändare, samt att arbeta med installationer av teknik i olika uppdrag. Mer ingående kommer du att arbeta med användarutrustning som exempelvis PC och skrivare, videokonferensutrustning, mobiltelefoni och radiosystemet Rakel. Tjänsten innebär resor med bil, vilket kräver att du trivs ute i fält och snabbt kan anpassa dig till olika situationer och miljöer. I och med dessa arbetsuppgifter förekommer det obekväma arbetsställningar.
Beredskap samt bemanning av IT-kunddesk kommer också att ingå i tjänsten.
Att arbeta som IT-tekniker inom Leverans och Support innebär att vara en del av ett starkt team där samarbete och gemenskap är i fokus. Våra kärnvärden präglas av agila principer och ett förhållningssätt med inriktning på helheten, där vi i vårt uppdrag fokuserar på lösningar framför problem. Vi värdesätter god servicekänsla och medarbetardriv, där samverkan och stöttning av varandra står i centrum. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor. Hos oss får du inte bara möjlighet att växa professionellt genom vidareutbildning och karriärmöjligheter, utan även att bidra till något större varje dag. Din insats gör skillnad!Kvalifikationer
Gymnasial- eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot IT-området eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
Minst 1 års aktuell erfarenhet som IT-tekniker on-site med hårdvarufokus, erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 3 åren
Goda kunskaper gällande support och utbyte av IT-hårdvara såsom PC och skrivare
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort med vana att köra bil
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av konfiguration, installation & felsökning av nätverksutrustning
Erfarenhet av administration och utbyte av telefoni & mobiltelefoni
Erfarenhet av konfiguration och felsökning av videokonferensutrustning
Erfarenhet av IT-service & -support i en större organisationDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och trygg, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett stort, allmänt teknikintresse, och både förmåga och vilja att lära dig nya saker. Du hjälper andra och arbetar lösningsorienterat, med starkt initiativtagande och självgående. Du är också en lagspelare som värdesätter goda relationer och gott samarbete och du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö där alla känner sig hörda och stöttade. Du har ett öga för detaljer och en problemlösare och ser med stort ansvarstagande till att varje uppgift blir utförd med precision och noggrannhet för att uppnå hög kvalitet i alla leveranser. Arbetet ställer krav på hög flexibilitet med en stark omställningsförmåga för att möta verksamhetens behov och för att hantera problem på kort varsel.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Uppsala
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: IT-Tekniker
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
1) Har du gymnasial- eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot IT-området eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdigt? Vänligen utveckla ditt svar.
2) Har du minst 1 års arbetslivserfarenhet som IT-tekniker de senaste 3 åren? Vänligen utveckla ditt svar.
3) Har du erfarenhet av arbete med IT-hårdvara såsom PC och skrivare? Vänligen utveckla ditt svar.
4) Har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska? Ja eller nej.
5) Har du B-körkort och är van att köra bil? Beskriv gärna i vilken utsträckning du kör bil i dagsläget.
6) Har du svenskt medborgarskap? Ja eller nej.
Beskriv kortfattat din erfarenhet av följande:
1) Har du erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem? Utveckla och gärna även vilket/vilka system du använt.
2) Har du erfarenhet av att arbeta med nätverk och servrar? Vänligen utveckla ditt svar.
3) Har du erfarenhet av telefoni, telefoniväxelsystem, mobiltelefoni? Vänligen utveckla ditt svar.
4) Har du erfarenhet av arbete med videokonferensutrustning? Vänligen beskriv din erfarenhet
5) Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som vår arbetsbeskrivning vid statlig myndighet? Vänligen utveckla ditt svar.
6) Har du erfarenhet av arbete med IT-utrustning i fordon? Vänligen beskriv din erfarenhet
7) Har du erfarenhet av radiosystem, Rakel, samt kringutrustning för kommunikationsradio? Vänligen utveckla ditt svar.
8) Har du erfarenhet av att arbeta med kundmöte/bemöta slutanvändare? Vänligen utveckla ditt svar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 6/2 2026. Märk din ansökan med referensnummer A038.399/2026 i mailets ärendemening. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Ange referens: A038.399/2026 i din ansökan
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9702824