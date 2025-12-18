IT-tekniker
Vill du vara med och driva vår IT-infrastruktur framåt? Vi söker en engagerad och lösningsorienterad IT-tekniker med kompetens inom serverdrift, nätverk och säkerhet. Hos oss blir du viktig för att säkerställa att vår IT-miljö är stabil, effektiv och framtidssäker.
Vi värnar om att alla ska ha balans mellan arbete och fritid och som medarbetare hos oss kan du ta del av flera förmåner, så som möjlighet att träna i vårt eget gym, gratis massage sex gånger per år samt friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som IT-tekniker på vår nya avdelning IT-utveckling kommer du att ansvara för drift och underhåll av IT- infrastrukturen. Du kommer vara en viktig del i Sandviken Energis digitala transformation.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Installation, uppgradering och felsökning av fysiska och virtuella servrar.
* Hantering av lagring, backup och kritisk infrastruktur.
* Konfiguration och felsökning av nätverksutrustning (switchar, routrar, brandväggar, accesspunkter).
* Övervakning av nätverkets prestanda och säkerhet (VPN, segmentering, brandväggsregler).
* Dokumentation, förbättringsarbete och deltagande i infrastrukturprojekt.
* Säkerställa regelefterlevnad enligt policyer, GDPR, NIS 2 och ISO 27001.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom IT eller systemvetenskap. Du har några års erfarenhet inom nätverksdrift eller som nätverkstekniker samt servicedrift.Du är självgående, har ett serviceinriktat förhållningssätt och är van att samarbeta med olika delar i en organisation. Du behöver ha kunskap om nätverksprotokoll (TCP/IP, DNS, DHCP, VLAN) samt av utrustning från Cisco, HPE/Aruba, Juniper eller liknande.
För att trivas i rollen är det bra om du har erfarenhet av brandväggar (Fortigate, Palo Alto, Cisco ASA) samt vana vid övervaknings- och felsökningsverktyg (Wireshark, SNMP, SolarWinds).
ÖVRIGT
Välkommen att bidra till Sandviken Energis fortsatta utveckling!
Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, bredband, samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 120 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen - det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga, driftsäkra och prisvärda tjänster av hög kvalitet!
Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som skapar samhällsnytta i Sandviken. Vi har fokus på säkerhet och hållbar arbetsmiljö - hos oss ska du kunna jobba ett helt arbetsliv utan att ta skada. Vi värnar om att alla medarbetare ska ha balans mellan arbete och fritid och vi arbetar aktivt med att skapa en trivsam och inkluderande arbetsplats. Vår värdegrund, som uttrycks i rubrikerna ansvarstagande, engagerade och öppna, lägger grunden för hur vårt arbete bedrivs och hur vi bemöter varandra och våra kunder.
Fackliga företrädare
Sveriges ingenjörer, Ledarna, Kommunal, Vision och Seko. Representanter nås på tfn 026-241600
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandviken Energi gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplatser för en pågående rekrytering och ber er därför inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "310-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Sandviken Energi AB Kontakt
TF IT-chef
Paul De Freene paul.de.freene@sandvikenenergi.se 072-8805338 Jobbnummer
9653653