IT-Supporttekniker till Trelleborg Sealing Solutions - Kalmar
Marketpeople AB / Supportteknikerjobb / Kalmar Visa alla supportteknikerjobb i Kalmar
2025-10-30
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marketpeople AB i Kalmar
, Växjö
, Värnamo
, Kristianstad
, Gotland
eller i hela Sverige
Detta erbjuds:
Fina utvecklingsmöjligheter Teamwork utöver det vanliga Bli del av ett framgångsrikt och världsledande bolag
Vi söker dig som: Har ett teknikintresse Är en riktig lagspelare Vill bidra till din egen och bolagets fortsatta utveckling
ArbetsuppgifterSom IT-supporttekniker kommer du att administrera och stödja IT-infrastrukturrelaterade tjänster inom Europa, med särskilt fokus på Sverige. Du kommer även att delta i projekt och ge support till andra europeiska länder, både på distans och på plats vid behov. Du är den första personen Trelleborg Sealing Solutions användare vänder sig till när de behöver hjälp med IT. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Firstline support för användare
Identifiera, diagnostisera och lösa IT-infrastrukturproblem
Guida medarbetare genom system samt förklara teknik på ett enkelt sätt.
Implementera, dokumentera och underhålla IT-infrastruktur
Utöver ovan huvudsakliga arbetsuppgifter kommer du även mara med och utveckla IT-processer, komma med nya idéer och testa nya lösningar.
Trelleborg tror på att lära sig tillsammans och du får chansen att växa både i din roll och som person. Hos Trelleborg är det viktigt att ha kul på jobbet och alla hjälps åt för att lyckas.
Arbetstider: 08:00-16:30 under vardagar
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med en sedvanlig provanställning om sex månader.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse.
Adress till arbetsplats: Franska vägen 18 b, 393 54 Kalmar
Lön och förmåner
Lön: Enligt kollektivavtal med IF Metall
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Fri lunch
Fri sjukvård
Del av bolagets bonusprogram
Krav och egenskaperKrav Utbildning inom datateknik, nätverk eller motsvarande erfarenhet och certfiering.
Obehindrad Svenska och Engelska i tal och skrift
Meriterande Erfarenhet från arbete inom IT-support, nätverk eller Microsofts system
Intresse för tillverkningsautomation och IoT
Erfarenhet av att samarbeta med leverantörer och tjänsteleverantörer
Egenskaper
VI ser att du gillar att ta ansvar för din egen dag, är serviceinriktad och tycker om att samarbeta med andra. Detta samt din kommunikativa förmåga skapar ett högt kundfokus och en stark servicekänsla hos dig som hjälper dig lyckas i rollen. Du är inte rädd för att testa nya saker, trivs i ett högt tempo och tycker det är spännande att jobba i en internationell miljö. Men viktigast är att du är nyfiken, gillar att lösa problem och vill utvecklas tillsammans med Trelleborg!
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Om Trelleborg Sealing Solutions Kalmar ABTrelleborg Sealing Solutions Kalmar AB med huvudkontor i Kalmar är världsledande inom produktion och utveckling av ljud- och vibrationsdämpande komponenter till fordonsindustrin.
Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB är stolta över företaget och över det de gör. De är världsledande inom sitt område och har goda tillväxtmöjligheter. Trots att de verkar i ett internationellt sammanhang är stämningen på företaget familjär. Hos Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB är de raka och öppna mot varandra, måna om att samarbeta men också att var och en tar initiativ och ansvar. Kundfokus, kvalitet och leveransprecision är A och O för dem. Läs gärna mer på www.rubore.com
ochwww.trelleborg.com.
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter att du skickat in din ansökan så kommer du få ett mail om att genomföra AI-intervju med Hubert. Nästa steg kommer vara en juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck. Därefter genomförs referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB själva över processen.
Om Marketpeople
Marketpeople är ett rekryteringsbolag med gedigen erfarenhet, branschledande AI, stark digital närvaro & high tech. Vi levererar marknadens mest moderna och fördomsfria rekryteringsalternativ. Hos Marketpeople får alla sökande chansen att presentera sig och genomföra en intervju med vår AI vilket ger alla sökande samma förutsättningar.
Hemsida: www.marketpeople.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167) Arbetsplats
Marketpeople Kontakt
Henrik Korén henrik@marketpeople.se Jobbnummer
9582366