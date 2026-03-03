IT-Supporttekniker
EttIT är en gemensam kommunal IT-driftsorganisation som i dagsläget servar fem kommuner; Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga. EttIT tillhör organisatorisk Klippans kommun och vårt kontor ligger beläget i Klippans centrum. Avdelningarna har ett gemensamt ansvar för helheten men med olika fokus och ansvar.
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och leverera den bästa servicen när du supportar kommunernas medarbetare, då vill vi gärna att du hör av dig. För oss är det viktigt att du är tekniskt intresserad och brinner för att ge användarna den bästa supporten.
Arbetet innebär att främst via telefon och mejl ge kommunernas verksamheter service, support och stöd i IT-frågor. Tillsammans med dina arbetskamrater på EttIT ansvarar du för att ge våra användare, det vill säga kommunanställda och förtroendevalda i fem kommuner, bästa möjliga IT-support. Huvudsakligt fokus ligger på supportfunktionen och du supportar användarna bland annat i ärenden gällande hårdvara, applikationer i Office och Windows.
Du kommer att:
• Tillhandahålla teknisk support och problemlösning för användare via telefon, e-post och fjärrsupportverktyg.
• Hantera ärenden som inkommer till servicedesken, registrera och kategorisera dem samt följa upp för att säkerställa snabb och effektiv åtgärd.
• Installera, konfigurera och underhålla hård- och mjukvara för användare.
• Upprätthålla en kunskapsbas med vanliga frågor och svar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi önskar att du börjar så fort som möjligt. Det kan bli aktuellt med provanställning beroende på tidigare erfarenheter.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har någon form av IT utbildning, antingen på gymnasial- eller eftergymnasial nivå, och/eller att du har jobbat ett par år med IT-support. Du har ett stort IT intresse, driv och vill utvecklas.
Du har god social förmåga och nöjer dig inte bara med att lösa problemet, utan du vill göra det med så bra service som möjligt. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
• Starka tekniska färdigheter och förmåga att lösa problem för användare på olika nivåer.
• Erfarenhet av att arbeta inom en servicedesk eller liknande supportmiljö.
• Utmärkta kommunikationsförmågor och förmåga att förklara tekniska koncept på ett enkelt sätt.
• Kunskapar om Microsoft Entra, Intune
• Förmåga att arbeta självständigt och prioritera arbetsuppgifter effektivt.
• Certifieringar inom IT-support och servicedesk är meriterande.
B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
