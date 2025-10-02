IT-supporttekniker 1st, 2nd och 3rd line - spontanansökan
Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2025-10-02
Är du en problemlösare med tekniskt intresse och erfarenhet av att arbeta med IT-support? Genom en spontanansökan hos oss öppnar du dörren till flera spännande roller inom IT-support och drift hos ledande företag i Östergötland.
Om möjligheterna
Vi samarbetar med både stora industrikoncerner och innovativa mindre bolag inom exempelvis IT, telekom, fordon, försvar och industriell automation. Som supporttekniker får du möjlighet att arbeta nära användare och system, lösa både enklare och mer komplexa problem och bidra till att verksamheten fungerar smidigt varje dag.
Beroende på erfarenhet kan du arbeta i 1st line med användarsupport och felsökning, 2nd line med mer avancerade tekniska frågor eller i 3rd line med djup specialistkompetens och systemansvar.
Exempel på möjliga ansvarsområden
• Ta emot, registrera och lösa ärenden via telefon, e-post eller ärendehanteringssystem
• Felsöka och åtgärda problem med hårdvara, mjukvara och nätverk
• Skicka vidare ärenden till 2nd eller 3rd line när det behövs
• Installera och konfigurera datorer, servrar och applikationer
• Dokumentera lösningar och bidra till kunskapsdatabaser
• Delta i förbättringsarbete och utveckling av supportprocesser
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av arbete i IT-support, helpdesk eller teknisk användarsupport
• Vana av att felsöka och lösa problem i Windows-miljöer (andra plattformar är meriterande)
• Kunskap inom nätverk, Active Directory, Office 365 eller virtualisering
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• God kommunikativ förmåga och servicekänsla
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande kompetenser
• Erfarenhet från 2nd eller 3rd line support
• Certifieringar (t.ex. ITIL, Microsoft, Cisco eller liknande)
För vissa roller krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vissa befattningar kan även medföra krav på medborgarskap.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: www.framtiden.com.
Anställningsvillkor
• Startdatum: Enligt överenskommelse
• Placeringsort: Östergötland
• Arbetstider: Mån-fre, flex
• Omfattning: Heltid
Fast lön
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
