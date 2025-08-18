IT-Supporttekniker - Mac & Google Workspace
Vi söker en engagerad och tekniskt intresserad medarbetare med utmärkta serviceegenskaper till vår kunds team. För att lyckas i denna roll behöver du ha stark strukturkunskap och god problemlösningsförmåga. Du kommer att spela en nyckelroll i att driva förbättringsinitiativ från början till slut, vilket kommer att vara av stort värde för deras leverans. I din roll kommer du att vara en del av ett fantastiskt team där vi kontinuerligt förbättrar kundes leverans och tillför värde till verksamheter. Dina arbetsuppgifter inkluderar att registrera och följa upp incidenter, serviceförfrågningar och problembiljetter, samt att hålla bibliotek med kunskapsartiklar uppdaterat och användarvänligt. Du kommer också att ständigt arbeta med att förbättra processer relaterade till Service Desk och support. Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av ett globalt Service Desk-team med fantastiska kollegor. Här kommer du att möta spännande utmaningar och få möjligheter till professionell utveckling genom en personlig utvecklingsplan. Du kommer också att ha möjlighet att engagera dig i olika projekt som främjar både din och verksamhetens utveckling. Om du har ett passionerat intresse för ny teknik och vill vara med och förbättra våra tjänster, är detta rätt utmaning för dig.
Vi söker dig som har: Erfarenhet av Google Workspace
Kunskaper inom både Mac och Windows
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Erfarenhet av teknisk dokumentation
Goda kunskaper inom datorhårdvara, operativsystem och nätverk.
Mycket goda kunskaper av svenska och engelska i både tal och skrift.
Problemlösningsförmåga och en positiv inställning till att ta itu med utmaningar.
Arbetsuppgifter: Ärendehantering via telefon, ärendehanteringssystem och walk-in.
On- och off-boarding (installationer).
On-site uppdrag (konferensrum, digitala skärmar, arbetsplatser etc.).
Felsökning av mjuk- och hårdvara.
Utlämning av tillbehör och IT-utrustning.
Dokumentation i ärenden och kunskapsartiklar.
Registrera och följa upp Incidenter, Serviceförfrågningar och Tickets
Om CONSULTING it:
När du börjar hos oss som konsult på CONSULTING it blir du en del av vår gemenskap. Du får dessutom kollegor runt om i Sverige! Du har en dedikerad konsultchef som stöttar dig och din utveckling. Vi hjälper dig hitta nya vägar genom att prova på nya roller och nya branscher, för oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats. Vi ser till att du hamnar på ett bra bolag under ditt uppdrag och att uppdragen ligger i linje med hur du vill utvecklas framöver. Oavsett vad det blir, står vi bakom dig hela vägen - i ditt nästa, nästa och nästa steg. Gå med i vårt team och ta del av en spännande och utvecklande arbetsmiljö! Ersättning
