IT-support till Kassacentralen
2025-08-12
Är du teknikintresserad och gillar IT? Då kan din nästa utmaning vara hos oss på KassaCentralen!
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad - som Supporttekniker i ett växande techbolag där innovation och kundnöjdhet står i fokus. Hos oss får du inte bara ett jobb, du blir en del av ett team som drivs av gemenskap, utveckling och viljan att ligga i framkant när det gäller smarta betallösningar.
KassaCentralen utvecklar egna system och produkter inom betallösningar, med målet att förenkla försäljningsprocessen för våra kunder. Nu växer vi vidare och söker en ny stjärna till vårt supportteam i Malmö!
Om tjänsten,
Som supporttekniker är du en viktig del av vår kundupplevelse - du är den som ser till att allt fungerar, varje dag. Med datorn och telefonen som dina främsta verktyg hjälper du både kunder och kollegor att lösa tekniska problem snabbt och effektivt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Teknisk support till våra kunder via telefon och mejl
Support till kollegor internt
Konfigurering av produkter och mjukvara
Felsökning och problemlösning
Underhåll och reparation av hårdvara
Installation av system, applikationer och servrar
Arbete i vårt CRM-system
Du kommer även att ingå i ett roterande schema med beredskapstjänst under kvällar och helger, där du har tillgång till allt stöd du behöver från teamet.
Vem är du?
Vi söker dig som älskar att hjälpa andra, har ett genuint teknikintresse och en problemlösande inställning. Du är kommunikativ, strukturerad och håller huvudet kallt även i stressiga situationer. För dig är service inte bara något man erbjuder - det är en självklarhet.
Vi tror att du har:
Goda IT-kunskaper
Erfarenhet av teknisk support eller liknande arbete
Tidigare erfarenhet av kundservice
En teknisk utbildning i bagaget - eller motsvarande erfarenhet
Men viktigast för oss är att du har rätt inställning och en vilja att utvecklas - resten lär du dig hos oss!
Kassacentralen är en ledande helhetsleverantör av kassasystem och betallösningar. Med våra egenutvecklade produkter, som TruePOS, skapar vi smarta lösningar som gör vardagen enklare för våra kunder.
Vi tror på att stimulera samma tillväxt och framåtanda i bolaget som hos varje individ i teamet. Hos oss är innovation, kvalitet och kundnöjdhet i fokus, samtidigt som vi lägger stor vikt vid trivsel, teamkänsla och personlig utveckling.
Vi är bäst på det vi gör - är du det också? Hör av dig!
Vi arbetar med löpande urval - skicka in din ansökan redan idag! Ansök genom att mejla CV och personligt brev till jobb@kassacentralen.se
• Placering: Malmö
• Omfattning: Heltid
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kassacentralen i Skåne AB
(org.nr 556700-8569), https://www.kassacentralen.se/
Knivgatan 15 (visa karta
)
