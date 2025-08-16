IT-Support till bolag i Göteborg!
2025-08-16
Är du en social och lösningsorienterad IT-tekniker med intresse för både support och förbättringsarbete? Vill du jobba i en roll där du får daglig kontakt med ledningen och vara en viktig kugge i företagets IT-miljö? Då kan detta vara rätt roll för dig!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen får du ett brett och varierat ansvar där du är en nyckelperson i företagets lokala IT-miljö. Du stöttar dagligen medarbetare med IT-support kopplat till både hård- och mjukvara, inklusive laptops, telefoni och konferensutrustning. Du fungerar som en kontaktpunkt för det fysiska kontoret och hanterar även ärenden relaterade till arbetsplatsens utrustning, rumsbokningssystem samt uppföljning av incidenter och problem tillsammans med Facility Services.
Utöver den operativa supporten kommer du att spela en viktig roll i att utveckla och förbättra den lokala IT-miljön. Du identifierar proaktivt förbättringsområden och driver dessa som konkreta förbättringsprojekt - vilket innebär att du även har en projektledande funktion. Rollen är både varierad och utvecklande, där du kombinerar problemlösning i vardagen med ett mer strategiskt arbete som bidrar till långsiktig effektivitet och kvalitet i IT-leveransen.
Du kommer att:
• Hantera daglig IT-support - både hårdvara och mjukvara, med fokus på Office 365-miljön
• Arbeta med datorer, skrivare och annan kontorsutrustning, inklusive utrustning i konferensrum
• Driva lokala förbättringsprojekt inom IT-miljön
• Samarbeta med serviceägare inom Global IT (GIT)
VI SÖKER DIG SOM
• Har arbetslivserfarenhet av IT-support, både hårdvara och mjukvara
• Har mycket god kunskap om Office 365 och relaterade system
• Har erfarenhet av ServiceNow
• Har mycket god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska
• Har ett stort intresse för förbättringsarbeten och effektivisering med förmågan att driva igenom dessa från start till mål
• Är bekväm med att hantera krävande situationer med ett lugnt och professionellt bemötande
• Trivs med att samarbeta i team och möta nya människor
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
